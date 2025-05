Lekker veel Lois Lane en een first-person-perspectief in Superman-trailer

De release van de nieuwe Superman-film met David Corenswet (Twisters) als Supes komt er al bijna aan. De hoogste tijd voor Warner Bros. om met een nieuwe trailer te komen voor de superheldenflick. Eentje waarin we het ook echt hogerop zoeken. Of het nou gaat om vechten of zoenen.

Lois Lane

In de trailer zien we een stuk meer van Lois Lane en dat is tof, want ze wordt gespeeld door Rachel Brosnahan uit The Marvelous Mrs. Maisel. De schurk van het spel is ditmaal Lex Luthor, die wordt vertolkt door Nicholas Hoult (Warm Bodies). Er is echter nog een reden om naar deze film uit te kijken, want James Gunn staat aan het roer. Vers uit de stal van Marvel, waar hij werkte aan onder andere Guardians of the Galaxy, komt hij nu bij DC de dienst uitmaken met een van de sterkste superhelden die we kennen. Alleen Kryptonite is hem te veel, of is er toch meer?

Er staat als caption bij de trailer: “Je keuzes, je acties, dat maakt je tot wie je bent. #Kijkomhoog” Maar ook: ““Superman”, de eerste speelfilm van DC Studios op het witte doek, komt deze zomer wereldwijd in de bioscopen van Warner Bros. Pictures. In zijn kenmerkende stijl neemt James Gunn de originele superheld in het nieuwe DC-universum op de hak met een unieke mix van epische actie, humor en hart, met een Superman die wordt gedreven door mededogen en een inherent geloof in de goedheid van de mensheid.“

Superman-trailer

In de film spelen ook Edi Gathegi (For All Mankind), Anthony Carrigan (Barry), Nathan Fillion (Guardians of the Galaxy), Isabela Merced (Alien Romulus en Skyler Gisondo (Booksmart) mee. En natuurlijk de hond van Superman, Krypto, die net als zijn baasje van de planeet Krypton afkomstig is.

11 juli draait Superman in de bioscoop.