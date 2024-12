Dit is de nieuwe Superman van DC in zijn eerste, explosieve trailer

Als wij zeggen Clark Kent, dan zeg jij: Superman, toch? We hebben door de jaren heen veel verschillende acteurs in de rol van Clark Kent gezien, maar nu is het tijd voor een heel nieuwe Clark: David Corenswet. Kan hij ons mannen als Christopher Reeve en Henry Cavill doen vergeten? Check nu de eerste trailer van de nieuwe film: Superman.

Superman 2025

De DC-held Superman krijgt in juli 2025 zijn eigen film en in de trailer belooft een veelbesproken trailer te worden: niet alleen vanwege de nieuwe Supes, maar ook omdat de trailer barst van de bekende personen. En dat de regisseur James Gunn is, die jarenlang al geliefd is als regisseur van onder andere de Guardians of the Galaxy (jazeker, dat is Marvel), maakt het een nog interessantere watch.

We zien de Superhond in de trailer, we zien Nicholas Hoult, Nathan Fillion en natuurlijk de ultieme vrouw: Lois Lane in de vorm van actrice Rachel Brosnahan. Heet van de pers, een zeer hete, maar toch sneeuwige trailer van de nieuwe film van DC Comics, om ons even te doen vergeten dat we de zon inmiddels al zo’n 11 dagen niet hebben gezien.

Superman draait vanaf 10 juli 2025 in de bioscoop.