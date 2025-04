DC gunt ons een sneak peek van 5 minuten van Superman

DC Comics maakt samen met James Gunn de nieuwe Superman-film en die verschijnt op 11 juli. Het moet de zomerblockbuster worden van Warner Bros. Om je er alvast warm voor te maken is er al vanalles geteased, er is ook al een trailer, maar zoveel als we vandaag krijgen voorgeschoteld zagen we niet eerder van de man van staal.

Superman

In een nieuwe Sneak Peek krijgen we te zien hoe de hond van Superman de show steelt. Of eigenlijk de boel redt. Ook zien we sowieso wat meer van de andere castleden naast Supes en dat is fijn, want dat is onder andere Rachel Brosnahans Louis Lane en Nicholas Hoult als Lex Luthor. Naast natuurlijk David Corenswet als de superheld zelf.

We houden je niet langer op, lekker kijken: