Jurassic Park is echt: deze uitgestorven beesten zijn terug door de mens

Het bedrijf schrijft: “Deze twee wolven zijn voor uitsterven behoed met behulp van genetische bewerkingen die zijn afgeleid van een volledig genoom van de reuzenwolf, nauwgezet gereconstrueerd op basis van oud DNA dat is gevonden in fossielen die 11.500 en 72.000 jaar oud zijn. Deze prestatie is het resultaat van jaren van baanbrekende wetenschap, onvermoeibare innovatie en niet-aflatende toewijding. Het is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf, maar ook voor de wetenschap, het natuurbehoud en de mensheid. Met de geboorte van Romulus en Remus is uitsterven niet langer theorie, maar werkelijkheid. Er ligt nog veel werk in het verschiet, maar dit moment geeft een nieuwe definitie van wat er mogelijk is voor de toekomst van de planeet.”

DNA

Oud DNA dat is gevonden in fossielen dus: dat doet je toch heel anders kijken naar die steen die jij nog op zolder hebt liggen. En misschien ook wel naar de wolven die we in Nederland hebben, want dat zijn vergeleken bij die direwolves natuurlijk lieverdjes: hun kaken zijn minder sterk en hun kop is veel minder breed. Ook hebben ze een iets minder dikke vacht, waardoor ze er toch een stuk bekaaider vanaf komen.

Het is natuurlijk afwachten of de direwolves het volhouden en hoe sterk hun genen echt blijken te zijn. In ieder geval hebben de makers gekeken naar wolven, jakhalzen en vossen. Wat er precies paste bij de reuzenwolf is gedestilleerd, zoals het altijd wit zijn van de vacht. Vervolgens is het toegevoegd aan het brouwsel dat uiteindelijk eindigde in twee direwolven. Ze zijn 99,9 procent afstammeling van grijze wolven, wat het proces makkelijker maakt dan als je een Brachiosaurus wil maken (hoewel, giraffen?). Wel is het de vraag hoe de wetenschap tegen de nieuw geboren wolfjes aan kijkt: in hoeverre mogen genen worden veranderd om een dier te laten terugkomen? Maar voor het zover is, hopen we vooral dat de twee reuzenwolven heel oud zullen worden.