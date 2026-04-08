Niet om 7:00 uur, maar op het moment dat je brein er klaar voor is. Dat is het idee achter Smart Wakeup van Muse.

Een wekker is dom. Hij gaat af op een vast tijdstip, ongeacht in welke slaapfase je brein zich bevindt. Soms heb je geluk en word je wakker uit lichte slaap. Soms trekt hij je recht uit een diepe slaapfase - en ben je de rest van de ochtend groggy. Dat laatste heet slaapinertie, en het is meetbaar erger als je uit diepe slaap wordt gehaald.

Muse, het Canadese bedrijf achter EEG-headbands voor consumenten, wil dat veranderen met Smart Wakeup . De functie leest je hersenactiviteit in realtime via een EEG-sensor - dezelfde technologie die in slaaplaboratoria wordt gebruikt - en start het alarm pas als het lichtere slaap detecteert.

Hoe het werkt

Je stelt een tijdvenster in van 30 tot 60 minuten, plus een uiterste wektijd als harde deadline. Binnen dat venster zoekt de Muse-headband naar het moment waarop je brein in een lichtere slaapfase zit. Zodra dat moment zich voordoet, begint een zachte, geleidelijke toename van geluid. Vindt het systeem geen licht slaapmoment, dan word je gewoon op de ingestelde eindtijd gewekt.

Wat het onderzoek zegt

Muse deed intern onderzoek op basis van zo'n 6.200 nachten van circa 1.300 gebruikers, met gedetailleerde hersengolfanalyse per slaapfase en zelfgerapporteerde ochtendstemmingen. De voornaamste conclusie: slaapduur is de grootste factor voor hoe je je ochtend begint. Maar bij mensen die al goed sliepen — zeven uur of meer, hoge slaapefficiëntie — bleek wakker worden uit lichte slaap statistisch significant samen te hangen met een beter ochtendgevoel. Smart Wakeup redt dus geen slechte nacht, maar optimaliseert een al goede nacht.

Waarom EEG anders is

De meeste slimme wekkers schatten slaapfasen op basis van beweging of hartslag. Muse meet hersenactiviteit direct. Volgens eigen onderzoek haalt de EEG-classificatie van Muse zo'n 86% overeenstemming met polysomnografie, de klinische goudstandaard — tegenover zo'n 75% voor pols- of ringwearables. Als het hele punt is om op het juiste moment in de juiste slaapfase te handelen, maakt dat verschil.

Beschikbaarheid

Smart Wakeup is vanaf 15 april beschikbaar via een Muse Premium-abonnement, op de Muse S (Gen 1 en Gen 2) en de Muse S Athena, voor iOS en Android.