Motorola heeft zijn nieuwe smartphones onthuld en daaronder bevindt zich onder andere de nieuwe vouwbare telefoon Motorola Razr 70 Ultra. De smartphone heeft nieuwe camera’s, al is het verder geen enorm grote sprong vooruit.

Dat gezegd hebbende maakt Motorola inmiddels al jaren prettige fliptelefoons. Ze hebben vooral een groot scherm aan de buitenkant waarop je ook heel veel kunt doen. Het is 4 inch en dat is vrij flink, naast dat je niet allerlei gekke capriolen hoeft uit te halen om meer met dat scherm te doen: je kunt erop gamen, je kunt er berichten op lezen, je kunt veel dingen doen die je ook op het grotere scherm kunt doen. Dat grotere scherm is het binnenste scherm, dat uitkomt op 6,96 inch. En dat ook nog een vrij hoge piekhelderheid heeft van 5000 nits. De smartphone is ook vrij dun: 7,19 millimeter als hij opengevouwen is.

Deze fliptelefoon is voorzien van een Snapdragon 8 Elite Mobile Platform-processor en biedt 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslag. Er zitten verder drie 50 megapixel-camera’s op: een is de hoofdcamera, een ander is de groothoeklens en dan is er nog een selfiecamera. De smartphone wordt helaas niet zo lang ondersteund qua besturingssysteemupdates, namelijk slechts 3 jaar. Wel kun je er 5 jaar mee vooruit wat betreft de beveiligingsupdates.

Pantone-kleuren

De smartphone heeft een batterij van 5000 mAh en je kunt hem opladen via 68 watt bedraad en 30 watt draadloos. Je kunt ook omgekeerd laden. Motorola zet daarnaast hoog in op audio met Dolby-speakers en Snapdragon Sound. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Orient Blue met een reliëf in Alcantara. De andere optie is Cocoa met houtnerf. De smartphone heeft een prijskaartje van 1.399,99 euro. Er zijn ook twee goedkopere Razr 70-fliptelefoons aangekondigd met iets kleinere schermen, minder goede processoren en minder goede accu’s en camera’s.