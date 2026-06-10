Vaderdag GiftguideAINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
apps in nederland

Geen ChatGPT, geen WhatsApp: dit zijn de 20 meest geliefde apps van Nederlanders

Mobile10 jun , 18:17doorJeroen de Hooge
Picnic, Efteling en Rabobank wel, Instagram, Whatsapp en ChatGPT niet: het nieuwe Mobile App Trends Report laat zien dat populariteit en tevredenheid twee heel verschillende dingen zijn.
Welke apps maken Nederlanders écht blij? Niet per se de apps die het meest gedownload worden. Dat is de centrale conclusie uit het Mobile App Trends Report 2026 van digital product agency Framna, dat onderzoek deed onder 13.750 gebruikers en 460 apps analyseerde.
De uitkomst is verrassend. Apps als ChatGPT, WhatsApp en Instagram behoren weliswaar tot de meest gedownloade apps, maar halen de top 20 van meest geliefde apps niet. Opvallend detail: ChatGPT en WhatsApp stonden in 2025 nog wél in die lijst.

Nederlandse apps domineren

Wie de top 20 bekijkt, valt direct iets op: 70 procent van de apps is van Nederlandse makelij. Rabobank staat bovenaan, gevolgd door Philips Hue en ING. Maar ook de Efteling, Volkskrant, NOS, Tikkie en Funda scoren hoog. Nieuwkomers in de lijst zijn onder meer Loavies, Picnic en Knab.
Apps scoren goed als ze doen wat gebruikers verwachten, gebruiksvriendelijk zijn, technisch stabiel werken én betrouwbaar omgaan met data. Dat laatste blijkt steeds zwaarder te wegen.

AI-apps: veel gebruikers, weinig vertrouwen

De opvallendste paradox in het rapport gaat over AI-tools. Hoewel zo'n één op de drie Nederlanders ChatGPT gebruikt, scoort de app onder het marktgemiddelde als het gaat om vertrouwen in verantwoord datagebruik. Snelle adoptie en echte tevredenheid gaan dus niet automatisch hand in hand.
Robert Kosse, Managing Director van Framna Nederland: "We zien dat apps die het dagelijks leven makkelijker maken of een gevoel van veiligheid bieden, het beste presteren. Vertrouwen is tegenwoordig een van de belangrijkste drijfveren voor echte tevredenheid."

De 20 meest geliefde apps van Nederland

Rabobank
Philips Hue
ING
Knab
Efteling
Headspace
Loavies
Picnic
Pinterest
SNS
Storytel/Mofibo
Tikkie
Volkskrant
Waze
Flitsmeister
Funda
Google Maps
Greenchoice
NOS
Netflix
De ranglijst is gebaseerd op de Framna Pulse Score - een combinatie van gebruikerstevredenheid en NPS - aangevuld met een Driver Score op basis van UX, functionaliteit, technische prestaties en betrouwbaarheid van datagebruik.

Lees ook

Hoe AI de toekomst van app-ontwikkeling verandertHoe AI de toekomst van app-ontwikkeling verandert
5 alternatieven als je van Amerikaanse apps af wil5 alternatieven als je van Amerikaanse apps af wil
Waarom frictie in apps weer een feature wordtWaarom frictie in apps weer een feature wordt
Hoeveel weten apps eigenlijk van je? En wat kun je doen om je privacy te beschermenHoeveel weten apps eigenlijk van je? En wat kun je doen om je privacy te beschermen
Apple

Apple geeft ouders met iOS 27 meer invloed op de schermtijd van kinderen

Mobile
09 juni 2026
Apple WWDV

Deze apparaten worden straks niet meer ondersteund door Apple

Mobile
09 juni 2026
siri

WWDC: Slimme Siri komt, maar nog niet naar Europa

Mobile
08 juni 2026
kaartgames

De kostbare realiteit van kaartgames

Gaming
08 juni 2026

doorJeroen de Hooge

Deel dit bericht

Loading