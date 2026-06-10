Welke apps maken Nederlanders écht blij? Niet per se de apps die het meest gedownload worden. Dat is de centrale conclusie uit het Mobile App Trends Report 2026 van digital product agency Framna, dat onderzoek deed onder 13.750 gebruikers en 460 apps analyseerde.

De uitkomst is verrassend. Apps als ChatGPT, WhatsApp en Instagram behoren weliswaar tot de meest gedownloade apps, maar halen de top 20 van meest geliefde apps niet. Opvallend detail: ChatGPT en WhatsApp stonden in 2025 nog wél in die lijst.

Nederlandse apps domineren

Wie de top 20 bekijkt, valt direct iets op: 70 procent van de apps is van Nederlandse makelij. Rabobank staat bovenaan, gevolgd door Philips Hue en ING. Maar ook de Efteling, Volkskrant, NOS, Tikkie en Funda scoren hoog. Nieuwkomers in de lijst zijn onder meer Loavies, Picnic en Knab.

Apps scoren goed als ze doen wat gebruikers verwachten, gebruiksvriendelijk zijn, technisch stabiel werken én betrouwbaar omgaan met data. Dat laatste blijkt steeds zwaarder te wegen.

AI-apps: veel gebruikers, weinig vertrouwen

De opvallendste paradox in het rapport gaat over AI-tools. Hoewel zo'n één op de drie Nederlanders ChatGPT gebruikt, scoort de app onder het marktgemiddelde als het gaat om vertrouwen in verantwoord datagebruik. Snelle adoptie en echte tevredenheid gaan dus niet automatisch hand in hand.

Robert Kosse, Managing Director van Framna Nederland: "We zien dat apps die het dagelijks leven makkelijker maken of een gevoel van veiligheid bieden, het beste presteren. Vertrouwen is tegenwoordig een van de belangrijkste drijfveren voor echte tevredenheid."

De 20 meest geliefde apps van Nederland



Philips Hue

ING

Knab

Efteling

Headspace

Loavies

Picnic

Pinterest

SNS

Storytel/Mofibo

Tikkie

Volkskrant

Waze

Flitsmeister

Funda

Google Maps

Greenchoice

NOS

Netflix RabobankINGKnabHeadspaceLoaviesPicnicSNSStorytel/MofiboVolkskrantWazeFundaGoogle MapsGreenchoiceNOS

De ranglijst is gebaseerd op de Framna Pulse Score - een combinatie van gebruikerstevredenheid en NPS - aangevuld met een Driver Score op basis van UX, functionaliteit, technische prestaties en betrouwbaarheid van datagebruik.