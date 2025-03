5 alternatieven als je van Amerikaanse apps af wil

Mensen willen van WhatsApp af, schamen zich voor hun Tesla en al met al zien we dat Amerika, leider van de nieuwe wereld, aanzienlijk minder populair wordt bij steeds meer mensen. Er is in een korte tijd veel veranderd en dat is reden voor onrust. Mocht je van Amerikaanse apps af willen, dan is dat even wennen (en ook: veel mensen inlichten), maar het is zeker mogelijk om goede, Europese alternatieven te vinden en te gebruiken.

Alternatief voor Gmail: Proton Mail

Wil je van je oude Hotmail af, of heb je Gmail en is Google je ook te Amerikaans? Je kunt ervoor kiezen om op Proton Mail over te stappen. Het werd in 2013 opgericht door een groep wetenschappers van het CERN en het heeft een grote nadruk op privacy en beveiliging. Er is end-to-end encryptie aanwezig en het programma moet aan de strenge wetten voor privacy die in Zwitserland gelden. Proton Mail werd namelijk gecreëerd in Zwitserland.

Alternatief voor X: Mastodon

Mastodon werd in 2016 opgericht door de Duitse ontwikkelaar Eugen Rochko en wordt beheerd door Mastodon GmbH vanuit Duitsland. Het platform met het schattige olifantje is erg geschikt om je hersenspinsels op te delen, nieuws te lezen en te discussiëren. Een goed alternatief voor X, zeker als je geen Threads of Bluesky wil gebruiken.