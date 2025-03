Signal: “Grappig dat WhatsApp het niet zo nauw neemt met de realiteit”

Lijken WhatsApp en Signal op elkaar?

Je kunt in Signal eigenlijk vrijwel hetzelfde als in WhatsApp. En die gelijkenis, die wilde WhatsApp ook even trekken. Alleen doet het dat, volgens Signal, wel heel losjes. Signal schrijft: “In sommige opzichten vinden we het grappig om te zien hoe WhatsApp de grenzen van de realiteit oprekt door te beweren dat het net als Signal is. We zien het als een compliment als een groot BigTech-platform de lat hoog legt en net zo cool wil zijn als wij. Maar de inzet van dergelijke marketingpraatjes is hoog, dus we moeten de zaken rechtzetten.”

Het gaat verder: “Ja, WhatsApp heeft een licentie voor en gebruikt de belangrijkste end-to-end coderingstechnologie van Signal, ons cryptografisch protocol, om de inhoud van sommige berichten te beschermen (WhatsApp voor bedrijven is niet beschermd). Maar, en dit is belangrijk, WhatsApp verzamelt, en geeft indien nodig, enorme hoeveelheden intieme informatie daarbuiten, die in tegenstelling tot onze app niet wordt beschermd met end-to-end encryptie. Dit is informatie zoals je locatie, je lijsten met contactpersonen, wanneer je met iemand begint te chatten, wanneer je stopt, wie er in je groepschats zit, je profielfoto… en nog veel meer.”

Dit zijn gegevens die bij Signal geencrypt zijn, waardoor het bedrijf de gegevens niet kan afstaan, al zouden ze het willen (of ertoe gedwongen worden). Ook biedt het open source-broncode aan, waardoor je zelf -als je er verstand van hebt- in de code kunt duiken en kunt zien hoe het reilt en zeilt. Dat is iets wat WhatsApp dan weer niet doet.