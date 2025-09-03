Hoeveel weten apps eigenlijk van je? En wat kun je doen om je privacy te beschermen

Apps maken ons leven makkelijker, maar vaak tegen de prijs van je privacy. Van Facebook tot Temu: zo ontdek je welke apps écht veel van je vragen en hoe jij jezelf beter kunt beschermen.

Bankzaken regelen, een taxi bestellen, filmpjes kijken of even snel shoppen: voor bijna alles gebruiken we tegenwoordig apps. Handig, snel en vaak gratis. Maar die “gratis” diensten hebben wel degelijk een prijs. In plaats van geld lever je vaak persoonlijke data in.

De Britse consumentenorganisatie Which onderzocht onlangs hoeveel toegang populaire apps vragen. De uitkomst laat zien dat veel apps meer meekijken dan je lief is – vaak zonder dat je er erg in hebt.

Welke apps spioneren het meest?

Sommige apps vragen absurd veel machtigingen. Denk aan toegang tot je camera, microfoon, agenda en locatie. Vaak klik je gedachteloos op toestaan.

Dit zijn de opvallendste datavreters uit het onderzoek:

Facebook: 69 toegangsrechten

WhatsApp: 66

Xiaomi Home: 91

Samsung SmartThings: 82

Met zulke brede toegang geef je onbewust veel van jezelf prijs.