Hoeveel weten apps eigenlijk van je? En wat kun je doen om je privacy te beschermen

By: Jeroen de Hooge

Apps maken ons leven makkelijker, maar vaak tegen de prijs van je privacy. Van Facebook tot Temu: zo ontdek je welke apps écht veel van je vragen en hoe jij jezelf beter kunt beschermen.

Bankzaken regelen, een taxi bestellen, filmpjes kijken of even snel shoppen: voor bijna alles gebruiken we tegenwoordig apps. Handig, snel en vaak gratis. Maar die “gratis” diensten hebben wel degelijk een prijs. In plaats van geld lever je vaak persoonlijke data in.

De Britse consumentenorganisatie Which onderzocht onlangs hoeveel toegang populaire apps vragen. De uitkomst laat zien dat veel apps meer meekijken dan je lief is – vaak zonder dat je er erg in hebt.

Welke apps spioneren het meest?

Sommige apps vragen absurd veel machtigingen. Denk aan toegang tot je camera, microfoon, agenda en locatie. Vaak klik je gedachteloos op toestaan.

Dit zijn de opvallendste datavreters uit het onderzoek:

  • Facebook: 69 toegangsrechten
  • WhatsApp: 66
  • Xiaomi Home: 91
  • Samsung SmartThings: 82

Met zulke brede toegang geef je onbewust veel van jezelf prijs.

Steeds meer aandacht voor privacy

Niet alleen onderzoekers, maar ook wetgevers en platformen proberen daar wat aan te doen.

  • Apple en Google tonen inmiddels privacylabels in hun app-stores, zodat je vooraf ziet welke data een app verzamelt.
  • In de EU gelden sinds kort strengere regels via de Digital Services Act, die bedrijven verplicht om transparanter te zijn over dataverzameling.

Toch is dat geen garantie. Veel apps vragen nog steeds meer rechten dan strikt nodig. Daarom blijft het belangrijk om zelf alert te zijn.

Is Temu veilig?

In dezelfde lijst stond ook Temu. En opvallend genoeg scoorde die een stuk beter. Waar AliExpress (50) en Amazon (48) flink wat machtigingen vragen, komt Temu weg met slechts 12.

Dat betekent niet dat alles vlekkeloos is, maar het geeft wel een signaal: hier wordt minder data verzameld dan bij veel andere shopping-apps. Een onafhankelijke audit door het National Cybersecurity Testing Institute (NTC) bevestigde bovendien dat er geen ernstige beveiligingsrisico’s of aanwijzingen voor ongeoorloofde surveillance zijn gevonden.

Waarom Temu positief opvalt

Temu combineert dat lage aantal machtigingen met concrete veiligheidsmaatregelen:

  • MASA-certificering: onafhankelijke bevestiging van hoge cyberveiligheidsnormen
  • Bug bounty via HackerOne: hackers worden beloond voor het vinden van lekken
  • Twee-factor-authenticatie (2FA)
  • Lid van de Anti-Phishing Working Group
  • Veilige betalingen dankzij PCI DSS-certificering

In de VS staan de Temu-data inmiddels bij Oracle. Voor Europa wordt gewerkt aan eenzelfde oplossing, mét strikte GDPR-regels.

Meer Europese focus

Sinds 2023 betrekt Temu ook Nederlandse en andere Europese verkopers. Dat zorgt voor kortere levertijden en een groter aanbod. Het doel: uiteindelijk moet tot wel 80% van de Europese transacties lokaal afgehandeld worden.

Jij hebt zelf de keuze

Het fijne is dat je Temu niet per se via de app hoeft te gebruiken. Ook via de browser kun je gewoon bestellen en betalen. Het voordeel: de app kan dan geen toegang vragen tot functies als je camera of microfoon.

Vijf snelle tips om je privacy te beschermen

Of je nu Temu, WhatsApp of een welke andere app dan ook gebruikt – deze stappen helpen je grip te houden op je privacy:

  1. Check je permissies in de instellingen van je telefoon.
  2. Gebruik de browser als je twijfelt over een app.
  3. Bekijk de privacylabels in App Store of Google Play.
  4. Verwijder apps die je niet gebruikt.
  5. Betaal slim met PayPal of een virtuele creditcard.
De balans tussen gemak en privacy

Apps maken het leven makkelijker, maar ze willen vaak meer weten dan strikt noodzakelijk is. Facebook en WhatsApp zijn daar duidelijke voorbeelden van. Temu laat zien dat het ook anders kan, met minder machtigingen en meer transparantie.

De keuze ligt uiteindelijk bij jou. Klik je gedachteloos op toestaan, of neem je even de tijd om je instellingen te checken? Die paar seconden maken het verschil tussen gemak mét of zonder onnodige inbreuk op je privacy.

