Eenvoudige tips voor meer privacy tijdens het reizen met openbaar vervoer

Vorig jaar werd er volgens het CBS meer dan 1,1 miljard keer ingecheckt in het openbaar vervoer. Gemiddeld registreerde de NS ongeveer 1,1 miljoen reizen per dag, waarvan ongeveer 400.000 werkgerelateerde of zakelijke reizen. Met zoveel forenzen attenderen vervoersbedrijven hun passagiers voornamelijk op het niet achterlaten van persoonlijke eigendommen. Maar uit een nieuw onderzoek van cybersecuritybedrijf Kaspersky blijkt dat privacyrisico’s tijdens het reizen enorm over het hoofd worden gezien. Het onderzoek, dat is gehouden onder zo’n 1.000 Nederlandse forenzen, toont aan dat maar liefst 81 procent zich wel eens zorgen heeft gemaakt over hun privacy tijdens het woon-werkverkeer.

Vertrouwelijke gesprekken

Ondanks deze zorgen over privacy blijven veel forenzen gevoelige activiteiten uitvoeren terwijl ze onderweg zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent zich comfortabel voelt bij het verzenden van e-mails, 51 procent bij het bewerken van documenten en 50 procent bij het maken van nieuwe documenten tijdens het reizen. Het is opmerkelijk dat bijna 30 procent financiële taken uitvoert en 26 procent online vergaderingen houdt tijdens het woon-werkverkeer. Het risico? Vertrouwelijke informatie die gemakkelijk kan worden blootgesteld aan nieuwsgierige ogen of oren.

Alarmerend genoeg gaf 87 procent van de respondenten toe dat ze wel eens vertrouwelijke informatie gehoord of gezien hebben die werd gedeeld in het openbaar vervoer. Dit is dan ook een groot privacyrisico dat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel individuen als bedrijven. Het gaat hier dan om gevoelige blootgestelde informatie als gezondheidsgerelateerde zaken (47%), financiële persoonlijke informatie (39%) en financiële bedrijfsinformatie (35%). Daarnaast worden discussies over bedrijfsstrategieën (31%), contractonderhandelingen (26%) en zelfs rechtszaken (26%) vaak openlijk gevoerd, wat het risico van inbreuk op de privacy met zich meebrengt.

Een privacy paradox

De cijfers laten duidelijk een opvallende tegenstelling zien: hoewel de meeste forenzen zich zorgen maken over hun privacy, nemen maar weinig van hen effectieve stappen om deze te beschermen. Van de respondenten die zich zorgen maakten om hun privacy, gaf 42 procent aan een privacyfilter te gebruiken. Voor veel reizigers is de veiligste optie echter gewoon het vermijden van het doen van gevoelige taken in het openbaar vervoer. Minder dan een derde geeft aan dit te doen voor persoonlijke (31%) of werkgerelateerde zaken (30%).