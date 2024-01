Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Elk jaar kiest het Nederlandse publiek weer een persoon of (overheids)organisatie die volgens ons in dat jaar de grootste inbreuk gepleegd hebben op onze online communicatievrijheid en privacy. Gekozen kan worden uit een aantal genomineerden die volgens Bits of Freedom het meest in aanmerking komen voor die titel, inclusief de bijbehorende Big Brother Award. Waarbij Big Brother natuurlijk niet naar het bekende tv-programma verwijst, maar naar het ‘personage’ in het nog bekendere boek 1984 van George Orwell. Big Brother is daarin het systeem dat letterlijk iedereen in de gaten houdt en waar dus niemand kan genieten van vrije communicatie en privacy.

Privacyschender Nr. 1: Dilan Yesilgöz

Enfin, demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz kreeg vandaag de Big Brother Award uit handen van Bits of Freedom. Van alle vier de genomineerden kreeg zij uiteindelijk verreweg de meeste stemmen; 42 procent. Yesilgöz was genomineerd voor het aan het lot overlaten van mensen die onterecht op een terreurlijst staan. Die mensen kunnen dus bij de grens worden aangehouden en ondervraagd en door die vermelding zelfs de toegang tot sommige landen geweigerd worden.

“Als het aan ons ligt, moet de minister zorgen voor veiliger beleid bij de politie als het gaat over het plaatsen van mensen op een terreurlijst, alsook wanneer er een signalering naar Interpol uitgaat. Daarnaast moet er een plan komen hoe mensen hier bij een onterechte registratie direct vanaf worden gehaald”, aldus Bits of Freedom.