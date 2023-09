Google Privacy Sandbox: op weg naar een privacy vriendelijker internet

Google heeft voor deze aanpak gekozen omdat het essentieel is om zowel de privacy te verbeteren als de toegang tot informatie te behouden. Zonder alternatieven voor third party cookies, zoals de Privacy Sandbox, bestaat het risico dat de toegang tot informatie voor gebruikers van het internet veel te veel gaat worden beperkt.

Google komt vandaag met een officieel bericht over de algemene beschikbaarheid van de Privacy Sandbox relevantie- en meet API’s in Chrome. Het is een belangrijke stap op weg naar een privacy-vriendelijker internet.

Algemene beschikbaarheid Privacy Sandbox

De algemene beschikbaarheid van de Privacy Sandbox API's betekent dat met name adverteerders en ontwikkelaars het gebruik van deze nieuwe technologieën kunnen gaan inzetten bij de ontwikkeling van hun diensten en producten. De API’s zijn nu beschikbaar voor de meerderheid van de Chrome-gebruikers.

Nog meer weten, lees dan ook: 5 manieren waarop Google de privacy verbetert

Controle voor gebruikers

Google heeft op hetzelfde moment nieuwe functies voor advertentieprivacy in Chrome geïntroduceerd. Hiermee kunnen gebruikers de Privacy Sandbox-technologieën beheren, door onder andere hun ervaring te personaliseren en door aan te geven in welke advertentieonderwerpen ze geïnteresseerd zijn, welke relevantie- en meet-API’s ze ingeschakeld willen hebben en meer.

Uitfaseren van third party cookies.

Het betekent ook dat het aftellen naar de geplande afschaffing van third party cookies in volle gang is. Ga voor de laatste informatie over Privacy Sandbox en hoe je erbij betrokken kunt raken naar privacysandbox.com.

Header credits: Steve Buissinne from Pixabay