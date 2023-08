Google wil dat auteursrecht op het internet voor AI niet bestaat

Er is veel te doen rondom auteursrechten en kunstmatige intelligentie, maar we hoeven daar niet langer onze mooie hoofden over te breken. Google heeft de oplossing. Gewoon geen auteursrecht toepassen op het hele internet.

Het is overigens niet helemaal zo vrijblijvend als Google stelt: er is wel een oplossing voor mensen die dat gebruik van hun content totaal niet zien zitten. Uitgeverijen kunnen een ‘opt-out’ doen, dus aangeven dat hun content niet voor AI mag worden gebruikt, schrijft The Guardian . Dat zal dan waarschijnlijk wel massaal gebeuren, omdat er nu ook al veel rechtszaken zijn van mensen die het niet oke vinden dat hun werk zomaar wordt gebruikt voor het trainen van systemen die hun beroep waarschijnlijk voor altijd gaat veranderen.

Google heeft een nieuw voorstel gemaakt op het gebied van AI en meent dat de auteursrechtenwetten moeten worden aangepast. Zodanig dat AI-systemen vrij alle content die op internet staat moet kunnen gebruiken. Zonder toestemming, zonder credits, gewoon stelen dus. Althans, als de wetten zijn aangepast is het officieel geen stelen meer. Maar je kunt je voorstellen: dit is iets dat enorme impact zou kunnen hebben op het internet.

Omgekeerde wereld

Google vindt dat auteursrecht op internet als het om AI gaat dus andersom moet werken. Het is juist standaard dat je niet zomaar andermans content mag gebruiken, tenzij je het vraagt. En andersom zou het dan dus betekenen dat het gebruikt mag worden tenzij je aangeeft dat je dat niet wil. Dat zou het voor onder andere ChatGPT, dat 300.000 boeken ongevraagd gebruikte om zijn model te trainen, veel makkelijker maken. Maar goed, ChatGPT kan het hebben: het wist natuurlijk dat het goud in handen had en meende ongetwijfeld dat het er daardoor wel mee kon wegkomen.

Het kan zijn dat de Europese Unie hier nog een stokje voor steekt. Het heeft een AI Act in de maak en daarin wordt juist gevraagd om volledige transparantie van AI-makers over welk auteursrechtelijk materiaal er is gebruikt. Dat is natuurlijk iets waar Google totaal niet op zit te wachten: dat wil juist zonder het te vragen of aan te geven gebruikmaken van het materiaal dat door anderen is gemaakt. Gezien de vele rechtszaken van schrijvers en kunstenaars die er echter nu al zijn, denken we ook niet dat Google heel makkelijk zijn toekomstdroom erdoorheen heeft.