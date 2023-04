​Chatbots komen slim over door deze verrassende sites

We weten dat ChatGPT niet helemaal van zichzelf zo slim is: het moet zijn informatie ook ergens vandaan halen. Daar is maker OpenAI dan weer wat minder open over, maar dat wil niet zeggen dat het niet toch enigszins te achterhalen valt, zo blijkt uit informatie van de Washington Post.

Dataset van AI Er wordt vaak gedacht dat chatbots denken als mensen, maar dat is niet helemaal waar. Ze kunnen vooral informatie verwerken en dingen nabootsen. Dat merk je ook aan ChatGPT, want als je iets aan hem vraagt, dan weet je dat hij het niet zelf bedenkt: hij haalt het uit allerlei bronnen op het internet. De krant heeft de dataset van Google C4 bestudeerd en kon daardoor inkijk krijgen in de ongeveer 15 miljoen websites die er werden gebruikt om de Engelstalige AI alleen al te helpen aan zijn informatie. Welke dataset OpenAI gebruikt is echter onbekend. Eenderde van de websites van de dataset van C4 blijkt niet meer online te zijn, maar de overige 10 miljoen wel. Het zijn journalistieke websites, websites over software-ontwikkeling, de medische wereld, entertainment en contentcreatie. De grootste websites zijn patent.google.com, wikipedia.org (ja, echt) en scribd.com. Andere hooggerankte websites zijn onder andere een pagina over piraterij, World of Warcraft en burnouts.

Wikipedia en Wordpress Nu is dat nog niet eens tot daaraan toe: er staan meer dan 200 miljoen meldingen van websites binnen C4 waarin een copyright-symbool op de pagina staat. Oftewel; dat mag je niet kopiëren en dus ook niet voor een dataset gebruiken. Er zitten in de dataset ook heel veel persoonlijke blogs: maar liefst een half miljoen, waaronder WordPress-sites, Tumblr, Blogspot en Live Journal. Er is ook een bloklijst bij Google, zodat er niet allemaal scheldwoorden doorheen komen en discriminatie zoveel mogelijk wordt geëlimineerd. Hetzelfde geldt voor pornografie en hakenkruizen. Dat is natuurlijk alleen de dataset van Google: andere bedrijven hebben weer andere regels. Die van OpenAI GPT-3, de ChatGPT-taal voor de huidige, was 40 keer zo groot en maakte ook onder andere gebruik van Wikipedia.

Open over AI Mocht je het trouwens flauw vinden dat OpenAI hier verder niet zo open over is: veel bedrijven willen hun trainingsdata niet vrijgeven omdat het wil voorkomen dat persoonlijke data op straat komt te liggen, of uiteraard content die wordt gebruikt zonder dat hiervoor toestemming wordt gevraagd, iets wat veelal voorkomt. Het zal nog lange tijd een vage wereld blijven, die van de datasets van AI-chatbots. Tenzij de overheid komt met wet- en regelgeving hieromtrent, wat op zich op de loer ligt nu steeds meer mensen (waaronder kunstenaars) rechtszaken aanspannen tegen het onrechtmatig gebruik van hun creaties voor het trainen van deze slimme hulpjes.