5 manieren waarop Google de privacy verbetert

Google heeft in het afgelopen jaar veel verschillende privacymaatregelen en -hulpmiddelen aangekondigd. Het bedrijf zal ook wel moeten, want het ligt met al zijn macht onder een vergrootglas bij onder andere de EU. Dit zijn vijf manieren waarop Google de laatste tijd aanpassingen heeft gedaan ten behoeve van de privacy.

Privacy Sandbox De Privacy Sandbox van Google is bedoeld om ontwikkelaars de tools te geven om hun creaties zonder third prty cookies te laten werken. De third party cookies zijn een heet hangijzer: Chrome moet in de tweede helft van 2024 helemaal vrij zijn van cookies van derde partijen en die Privacy Sandbox is een stap daar naartoe. Zo kunnen derden je niet meer zomaar volgen en heb je tijdens een surfsessie meer privacy. De Privacy Sandbox is er nu vooral op gericht om developers de tools te geven om de effectiviteit en gereedheid van hun producten te testen, zonder die third party cookies. In het vierde kwartaal van 2023 komt daar zelfs nog meer bij om het afschaffen van third party cookies in Chrome ook daadwerkelijk te simuleren.

Privacy in de Google-app De Google-app staat op je telefoon om snel te kunnen zoeken, maar er zit nog veel meer in. Zo kun je er onder andere nu veel sneller je weg in vinden als je op zoek bent naar privacy-instellingen rondom advertenties. Zo kun je uitschakelen dat Google je advertenties voorschotelt op basis van je locatie. Het nieuwe Privacy en Beveiliging-menu binnen de app moet zorgen dat je niet langer advertenties te zien krijgt die samenhangen met waar je bent: fijn om te kunnen uitschakelen wanneer het anderen niet aangaat waar je bent. Focus op privacy in Android 14 Android 14 zal ook een grotere focus hebben op de privacy. Eén van de belangrijkste opties daarin is dat de nieuwe Android-fotokiezer nu vraagt of je een app toegang wil geven tot selecte foto’s in plaats van dat je altijd maar toegang moet verschaffen aan alle foto’s en video’s op je toestel. Ontwikkelaars worden door Google uitgenodigd om dit flink te testen. Ook komt er nieuwe screenshotdetectie voor ontwikkelaars om in hun app te bouwen en toegang tot gebruikersdata tegen te gaan.

Veiligere schermopnames Google heeft gezorgd dat het maken van schermopnames in Android 14 wat veiliger wordt, door de optie uit te schakelen dat je nog meldingen in beeld kunt zien. Je kunt zelfs alleen een screenrecording van een bepaalde app maken, waarbij het beeld op zwart gaat als je de app verlaat. Op die manier wordt er minder snel gevoelige informatie van jezelf of van anderen gedeeld wanneer je een schermopname de wereld in slingert. Sneller je browse-activiteit verwijderen Heb je lekker zitten internetten maar vind je niet dat iemand hoeft te weten wat je hebt gedaan? Met de snel verwijderen-knop kun je Chrome in één keer de browsegeschiedenis van de afgelopen 15 minuten laten verwijderen. Handig als je niet in een incognito wil werken omdat je bijvoorbeeld gebruik wil maken van bepaalde inloggegevens die je hebt opgeslagen in de browser. Google kan met al zijn macht veel invloed uitoefenen op de privacy. Dat is soms negatief, maar op de bovenstaande gebieden laat het tot nu toe zien dat het zich er wel mee bezig houdt.