Google voegt AI Duet toe aan Gmail om jouw mail te beantwoorden

From developers, operators, data practitioners to security professionals, Duet AI in Google Cloud, an always-on #AI collaborator, is available across Google Cloud to help all of our users get more done, faster. Learn more from #GoogleCloudNext ↓ https://t.co/Ps0EH8BkvW

Google I/O

Google schrijft: “We hebben Duet AI in Google Cloud onthuld tijdens Google I/O in mei en ontwikkelaarfuncties zoals code- en chatassistentie laten zien. Sindsdien hebben vertrouwde testers over de hele wereld de kracht van Duet AI ervaren terwijl we werkten aan het uitbreiden van de mogelijkheden en het integreren ervan in een groot aantal producten en services in ons portfolio.”

De kunstmatige intelligentie-toevoegen van Google zijn altijd te herkennen aan het ‘magie’-logootje met de sterretjes: zodra je die ziet, weet je dat je je leven een stuk makkelijker kunt maken door AI in te zetten. Druk echter niet achteloos op verzenden, want Google heeft -net als met andere AI- de tech wel gemaakt, het is niet per se feilloos. Is ook niet erg, het is sowieso goed om te checken of de mail die de Duet AI heeft opgesteld wel is wat je ervan verwacht.