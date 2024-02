Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

Ondanks dit feit is 63 procent van de Nederlandse respondenten gretig op zoek naar meer online koopjes. En 51 procent is van plan om verschillende gratis online activiteiten te verkennen, waardoor ze mogelijk meer worden blootgesteld aan online fraude.

Oplichting en phishing zijn geliefde tactieken voor fraudeurs die op zoek zijn naar winst. In de eerste 10 maanden van 2023 identificeerde Kaspersky wereldwijd meer dan 30 miljoen phishingaanvallen gericht op online winkelen, betalingssystemen en bankinstellingen. E-commerceplatformen werden in 43,5 procent van alle aanvallen (13.390.142 aanvallen) als lokmiddel gebruikt.

Nu mensen hun uitgavenpatroon aanscherpen om de kosten van het levensonderhoud te drukken, verwacht 53% van de Nederlandse respondenten dat ze beter zullen opletten hoe ze online betalingsinformatie opslaan. Met 'one-click payments', die slechts milliseconden in beslag nemen om online aankopen te betalen, kunnen consumenten financiële gegevens opslaan bij hun favoriete winkels. Veel bedrijven bieden dit aan als een manier om snel en gemakkelijk aankopen te betalen bij het afrekenen, maar de beveiligingstokens van winkeliers zijn niet altijd zo veilig als ze lijken.

Met het oog op Safer Internet Day (6 februari) is het van belang dat consumenten, ondanks hun digitale besparingen, ook goed blijven letten op hun online veiligheid.

Maar in een poging om dit jaar ook digitaal te bezuinigen, riskeren consumenten ook hun persoonlijke privacy in gevaar te brengen door bijvoorbeeld inloggegevens van streamingdiensten vrijwillig te delen, zo blijkt uit onderzoek van Kaspersky .

In heel Nederland, maar ook in de rest van Europa, zorgen de toenemende kosten van levensonderhoud en de inflatie voor sombere economische vooruitzichten voor het komende jaar. Met als logisch gevolg dat we wat meer gaan besparen en bezuinigen en een stuk bewuster omgaan met ons geld. En dus ook minder uitgeven aan alles, van eten tot online winkelen en smartphones .

Inlog streamingdiensten

Naast het feit dat minder mensen van plan zijn om hun smartphone dit jaar te upgraden om de impact op hun levensonderhoudkosten te verlichten, zullen streamingdiensten ook een klap krijgen in 2024. 36 procent van de respondenten verwacht het aantal streamingdiensten waarop ze geabonneerd zijn te verminderen. Het is echter zorgwekkend te zien dat 38 procent van de correspondenten toegeeft dat ze het prettig vinden om logins te delen met vrienden en familie. Onder de Gen Z en Millenials is dit zelfs 46 procent.

Ondanks internationale verschillen toont het onderzoek wereldwijd een consistente trend om streamingdiensten te beperken als kostenbesparende maatregel. Zo geeft een vijfde (20%) toe dat ze van plan zijn om illegaal films of tv te downloaden of te streamen, waardoor ze kunnen worden blootgesteld aan fraude of het delen van persoonlijke informatie op het dark web.

In 6 stappen online veilig blijven



Om online wel gewoon veilig te blijven, met digitale besparingen i.v.m. kostenbesparing, kan je als consument de volgende stappen ondernemen: