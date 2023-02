Zo kun je geld besparen op je internetverbinding

De Consumentenbond schreef het vandaag nog: consumenten zijn het zat dat alles maar duurder en duurder wordt. Gelukkig zijn er mogelijkheden, want je kunt vaak door slimme keuzes te maken veel geld besparen. Deze week duiken we in de wereld van besparen op je internetverbinding.

Kijk goed wat je nodig hebt

In veel opzichten gaat bij het besparen op de internetverbinding veelal hetzelfde op als bij het besparen op de telefoonrekening. Over deze tip, kijk goed wat je nodig heb, kan zelfs gezegd worden dat hij van toepassing is op alles waarop je wil besparen. Je hoeft geen gigantische Range Rover te hebben als je op zoek bent naar een boodschappenwagentje voor je eenpersoonshuishouden. Zo geldt dat ook bij het internet. Als je alleen woont, dan is de kans groot dat het goedkoopste internetabonnement volstaat. Maar ook als je een heel gezin hebt, kun je je afvragen in hoeverre het beste van het beste internet écht nodig is. Heb je een fanatieke gamer in huis die wil cloudgamen, dan is het een ander verhaal (of een YouTuber die veel grote videobestanden moet uploaden), maar in de meeste huis-tuin en -keukensituaties volstaat een goedkopere verbinding. In het verlengde daarvan is glasvezel dus ook misschien helemaal niet nodig, hoe nieuw en hip het ook is.