​Zo kun je geld besparen op je reiskosten

Er zijn veel dingen in het leven waarop je makkelijk geld kunt besparen: even geen a-merken shoppen bij de supermarkt, even niet meer die bergen kleding bestellen, een tweedehands auto kopen in plaats van een nieuwe. We hebben al veel voorbij zien komen in onze reeks over geld besparen. Maar niet alle onderwerpen lijken even makkelijk om op te besparen. Reiskosten bijvoorbeeld. Je kunt vaak niet zeggen: oke, dan ga ik wel niet. Reiskosten heb je nu eenmaal. Maar, dat hoeft echt niet te betekenen dat je daar niet op kunt besparen.

Geld besparen op je reiskosten Nadat we vorige week enkele tips hebben gegeven van hoe te besparen op je auto, is het nu goed om te kijken hoe het zit met geld besparen op reiskosten. Check als je een auto hebt of wil dus eerst dat artikel, voordat je verder leest. Natuurlijk is het altijd een betere optie om de auto niet te pakken als je boodschappen gaat doen of naar je werk rijdt, maar dat kan niet in alle gevallen, omdat je bijvoorbeeld ver van je werk woont of meer dan twee kratten bier wil kopen naast de gewone boodschappen. Wil je geld besparen op je reiskosten (even los van de bespaartips op autorijden), dan ben je hier aan het goede adres..

Werk meer thuis Niet alle werkgevers zijn er even blij mee en zeker dit jaar merken steeds meer werknemers dat die halve week thuiswerken alweer wordt beperkt. Vervelend, want hierdoor moet je toch weer vaker je vervoermiddel pakken en dat betekent - als het al geen brandstof zou kosten door een reiskostenvergoeding - sowieso slijtage, naast dat het je natuurlijk ook meer tijd kost om op locatie te arriveren. Wees niet bang om met je werkgever het gesprek aan te gaan: kun je niet meer thuiswerken? Vraag dan bijvoorbeeld of er ruimte is om de reiskostenvergoeding beter voor je te maken. Op die manier bespaar je heel snel.

Check NS-abonnementen

Ben je niet zo’n autorijder, dan neem je waarschijnlijk de trein als je ergens naartoe wil gaan. Ook daarop kun je enorm besparen. Hoewel er helaas eigenlijk geen acties met treinkaartjes voor een dag meer zijn (helaas, want dat scheelde veel op lange trajecten), kun je wel kijken of de NS geen abonnement hebt dat bij je past. Voor vijf euro per maand kun je al een abonnement voor daluren afsluiten, wat betekent dat je zolang je de spits mijdt 40 procent korting ontvangt op je reiskosten. En daarbij heb je ook nog samenreiskorting, zodat een vriend/familielid/collega voor net zo’n fijn tarief met je mee kan reizen. Plan dus ook je tripjes zo in dat ze niet tussen 6:30 – 09:00 uur en 16:00 – 18:30 uur vallen op een werkdag. Weekenddagen hebben deze spitstijden gelukkig niet.

Ga carpoolen Vind je werkgever dat idee van meer thuiswerken maar niets, of zie je er zelf geen brood in? Geen probleem: er zijn ook andere manieren om te besparen op je reiskosten. Even carpoolen bijvoorbeeld. Misschien woont er een collega in de buurt die je kan ophalen: twee mensen in één auto is toch een stuk beter dan één. Bovendien heb je meteen iemand om nog even mee over de werkdag te praten als je daar na een lange dag behoefte aan hebt. Kijk ook naar carpool-apps zoals BlaBlaCar en Toogethr, waardoor je bijvoorbeeld ook kunt carpoolen met mensen die geen collega’s zijn, maar wel dezelfde kant op gaan.

Neem sowieso vaker het OV Hoewel er vaak wordt geklaagd dat treinkaartjes maar duur zijn, is het in Nederland -zeker met zo’n bovengenoemd abonnement- absoluut haalbaar om goedkoper de trein te pakken. Het voordeel is dat je bijvoorbeeld door dat dal-abonnement de spits mijdt en dus ook de drukte, waardoor je gewoon nog ergens kunt zitten en je laptop er even bij kunt pakken om nog wat te werken of alvast die serie te kijken, zodat je thuis weer andere dingen kunt doen. Het voordeel van het OV in Nederland is dat heel veel plekken er prima bereikbaar mee zijn en je vaak ook niet al te lang hoeft te wachten wanneer je bijvoorbeeld de bus pakt. Ideaal.

Plan je trips Het is heel makkelijk om even snel de auto te pakken, maar in veel gevallen is het totaal niet nodig. Vaak doen mensen het uit gemak, uit gewenning of simpelweg omdat ze te laat vertrekken. Dat laatste kun je heel eenvoudig oplossen: plan je reis. Natuurlijk kan er altijd wat tussendoor komen, maar als je vast met jezelf afspreekt hoe laat je op de fiets stapt of welke trein je wil halen, dan zorg je dat je de dure auto zo veel mogelijk laat staan. Fietsen is gezonder en in de trein kun je nog eens wat anders doen, dus dat maakt het plannen van je trip zeker de moeite waard