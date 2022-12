​Zo kun je het beste internetproviders vergelijken

Geldzorgen: zelfs als je de eindjes nu nog goed aan elkaar weet te knopen, dan kun je toch zorgen hebben over geld. Hoe gaan je financiën er in de toekomst uitzien, zeker nu elektriciteit, brandstof en eigenlijk alles veel duurder lijkt te worden. Eén van de beste manieren om te besparen is om te kijken wat voor abonnementen je allemaal hebt en of dat niet slimmer kan. Eén van die abonnementen kan bijvoorbeeld je internetabonnement zijn. Is het niet eens tijd om providers te vergelijken?



Providers vergelijken

De ene provider timmert hard aan de digitale weg door wegen open te breken en glasvezelneer te leggen, de ander houdt zich wat meer gedeisd op dat front maar levert weer meer keuze in bijvoorbeeld modems. Er zijn veel factoren die meespelen wanneer je op zoek gaat naar een internetprovider, waarbij er uiteraard één ding essentieel is: je wil een internetconnectie die bij jouw gebruik past.

Zo kun je wel het snelste van het snelste en het duurste van het duurste kiezen, maar als je alleen woont en eigenlijk geen grote games speelt of streamt, of grote bestanden verstuurt (en dan bedoelen we 4K-video’s), dan is de kans groot dat je met een veel goedkoper, zo niet het goedkoopste, abonnement beter uit bent. Je merkt waarschijnlijk weinig verschil met het duurdere internet en je bent er wel aanzienlijk minder geld aan kwijt, terwijl je net zo lekker online gaat. Een paar euro per maand lijkt misschien niet zo veel, maar op jaarbasis kan het flink schelen.

Extra abonnementen

Het vergelijken van internetproviders heeft niet alleen met het internet te maken: vaak bieden ze namelijk nog andere mogelijkheden. Zo zijn er internetproviders die ook televisie-abonnementen aanbieden of mobiele telefoon-abonnementen: en die bovendien kortingen bieden als jij of andere mensen in je huishouden (meerdere) diensten bij dezelfde provider afnemen. Veel mensen denken er niet aan dat dat een rol speelt, maar vaak scheelt het euro’s per maand als je meerdere abonnementen aan elkaar linkt.

Om internetproviders goed te vergelijken, moet je dus vooral kijken naar het grotere plaatje. Al moet je eerst klein beginnen: je moet altijd eerst kijken welke aanbieders er op jouw adres internet aanbieden en welk type internet mogelijk is. Vaak zijn er drie mogelijkheden: 20 mBit, 50 Mbit en 100 Mbit, waarbij voor veel alleenwonenden 20 Mbit vaak voldoende is, terwijl een gezin het beste eerder kan kijken naar 50 Mbit. Ben je heel fanatiek internetgebruiker qua gamen, streamen en grote bestanden sturen, dan is de 100 Mbit-snelheid waarschijnlijk het meest geschikt.

Meer Mbit, meer euro’s

Houd er echter rekening mee dat hoe meer Mbit, hoe duurder je per maand kwijt bent. Probeer dus bijvoorbeeld ook te kijken hoe vaak je nou werkelijk op je eigen netwerk zit en of je bepaalde dingen misschien op bijvoorbeeld kantoor kan doen (of op je internetabonnement op je telefoon. Uiteindelijk moet je om geld te besparen een beetje slim denken en dat begint bij de keuze van een provider die bij je past.

[Afbeelding: © tanvirshafi - Adobe Stock]