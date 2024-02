​Telefoon cadeau gekregen? Dit kun je met je oude toestel doen

Misschien ontving jij onder de kerstboom wel een nieuwe iPhone, die beter is dan de iPhone 8 waar je nog mee liep, of wilde je vriendin dat je je jaar goed begint met een refurbished iPhone SE. Zodra je je ‘nieuwe’ toestel in huis hebt, is het altijd de vraag: wat doe je met die oude? Er zijn veel opties: we noemen er een paar.



Gun hem een tweede leven

Veel mensen denken dat ze hun oude telefoon nog wel als achtervang nodig hebben, maar dat is zeker gezien de huidige staat van telefoons echt niet meer nodig. Vaak kun je er nog best wat geld voor krijgen en kun je als het echt nodig is voor een vrij laag bedrag al een ‘tussentelefoon’ kopen, mocht jouw nieuwe toestel op een gegeven moment de geest geven. Bovendien worden telefoons, zeker volgens de nieuwe wet- en regelgeving vanuit de EU, steeds makkelijker om zelf te fiksen. Weg dus met al die telefoons die liggen te verstoffen terwijl jij er cash voor kan ontvangen.

Houd hem nog een maandje aan

Het is misschien tegenstrijdig met het wegdoen, maar ten eerste adviseren we je om hem niet meteen de deur uit te doen, en dat is vooral door zaken als tweefactorauthenticatie. Je zal altijd zien dat je een keer je cookies verwijdert omdat je pc langzamer wordt, en je bij inloggen een tweefactorcode nodig hebt die nog in een authenticator op dat toestel stond. Zorg dus dat je eerst zorgt dat je die situatie niet krijgt en houd het toestel nog een maandje bij de hand. Weet je zeker dat je er helemaal klaar mee bent, geef hem dan een fabrieksreset zodat een volgende gebruiker je gegevens niet krijgt en het toestel kan instellen alsof het zo goed als nieuw is. Mocht je je toestel naar een refurbisher opsturen (waarover later meer), dan krijg je bijvoorbeeld bij Swappie een stappenplan met wat je moet doen om je toestel aan ze te verkopen. Ook daarbij is het terugzetten naar de fabrieksinstellingen van belang. Houd je toestel aan voor de gegevens die je nog even nodig hebt, maar zodra je er klaar mee bent, dan dus juist al die gegevens verwijderen.

Doe iets voor het milieu

Je kunt je oude toestel natuurlijk niet in de prullenbak gooien. Dat moet je nooit doen met elektronica. Wist je dat het behouden en gebruiken van oude telefoons enorm goed is, omdat het de hoeveelheid elektronisch afval vermindert? Vooral de 85 kilogram aan emissies die een nieuwe smartphone in het eerste jaar genereert zijn enorm schadelijk. dus hoe goed is het als je zorgt dat jouw telefoon iemand bespaart van het kopen van een nieuw toestel? Vooral het productieproces van smartphones zorgt voor veel uitstoot, dus hoe langer een telefoon wordt gebruikt, des te minder nieuwe telefoons hoeven er gemaakt te worden.

Geef het een tweede leven

Maar, wat doe je dan wel met oude elektronica? Drie dingen: je geeft het een tweede leven, helpt een goed doel of je brengt het naar de milieustraat. Dit zijn alledrie opties waarmee je iets doet voor het milieu, want de bronnen kunnen worden hergebruikt. Zo’n tweede leven kan bijvoorbeeld zijn: bij je oma, die toch niet zoveel geeft om telefoons en niet het nieuwste van het nieuwste hoeft.

Steun het goede doel

Of je geeft het aan een goed doel, dat de telefoon doorverkoopt en het geld gebruikt om dieren te helpen, zoals Stichting Aap. Het voordeel is dat het toestel op die manier vaak alsnog naar bijvoorbeeld tweedehands winkels of reburbishmentbedrijven gaat, en die zorgen dat het toestel een tweede leven krijgt. Zo verdient het goede doel geld voor de dieren, maar ook helpen jullie samen om het milieu een beetje te sparen.

Stuur hem op om refurbished te worden

Naar de milieustraat, dat is heel netjes, maar eigenlijk zonde. Ten eerste weet je dan niet wat er mee gebeurt, terwijl er misschien nog een mooi tweede leven voor is. En dat hoeft niet bij je oma te zijn, dat kan ook op een manier waardoor je er zelf nog wat mee verdient. Leg contact met een refurbished leverancier om te kijken wat je met je oude iPhone kunt doen. Meestal laten die je het apparaat opsturen om vervolgens te beoordelen hoe veel je ervoor krijgt (al kun je vaak van tevoren wel een indicatie krijgen). Het proces is heel gemakkelijk en je hebt er weinig werk aan. Zo hoor je snel wat ze van de staat van je toestel vinden en vooral: wat je er nog voor krijgt.

Verdien er geld mee

Je kunt dus geld verdienen met je oude telefoon. Misschien is het een paar tientjes, maar het kan soms zelfs een paar honderd euro zijn, als je een beetje een nieuw apparaat hebt dat ook nog in een goede staat verkeert. Iets dat je overigens bij Swappie gelijk te zien krijgt. Want na het invullen van een korte vragenlijst krijg je zo een geschatte sprijs voor je toestel te zien. Zeker na de feestdagen, die toch altijd aan de dure kant zijn, kun je zo’n extra zakcentje waarschijnlijk goed gebruiken. En hoe fijn is het dat je toestel ook nog even in de watten wordt gelegd om vervolgens mogelijk nog jaren mee te gaan? Je kunt het geld ook alvast op een spaarrekening zetten voor je volgende toestel.

Dus: ga jij zorgen dat je bijdraagt aan een groenere wereld? Het inruilen van je oude telefoon is een belangrijke stap in dat proces. Jouw ecologische voetafdruk wordt er aanzienlijk door verminderd en je ziet: je kunt er mens, dier en milieu blij mee maken.