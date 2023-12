Waarom de ene refurbished telefoon de andere niet is

Stel je voor je wil heel graag een nieuwe iPhone. Maar als je ‘nieuwe’ zegt, dan bedoel je niet dat het apparaat volledig nieuw moet zijn. Het moet voor jou nieuw voelen, maar het mag een mooie tweedehands zijn. Misschien vind je het moeilijk om iemand op Marktplaats te vertrouwen: dan is een refurbished iPhone een heel goede optie. En die heb je in meerdere gradaties.



Refurbished telefoon

Eerst een belangrijke misvatting de wereld uit helpen: refurbished is anders dan tweedehands. Een refurbished telefoon wordt door een bedrijf met techexperts onder handen genomen. Ze worden volledig gecheckt en refurbished. Zij kunnen bijvoorbeeld een batterij vervangen als die er echt niet meer mee door kan (dat is namelijk hetgeen dat het meest slijt), checken goed of het toestel goed werkt en beoordelen de staat ervan, zodat jij weet dat je met een goed toestel nog wel even vooruit kunt.

Sommige mensen vinden het spannend om een refurbished telefoon te kopen: ze zijn vergeleken met een tweedehands op Marktplaats vaak wat duurder, en de ene persoon is dolblij met zijn refurbished, terwijl een ander toch het gevoel heeft met een toestel te maken te hebben dat echt niet heel geschikt is voor deze tweede ronde. Dat heeft echter met meerdere factoren te maken.

Zo is het onder andere belangrijk: waar koop je het toestel? Het ene refurbished-bedrijf werkt immers anders dan het andere. Check dus goed wat andere mensen over het bedrijf zeggen. Kijk daarbij bijvoorbeeld op fora hoe mensen de website beoordelen en controleer goed welke garantie het bedrijf geeft. Op die manier word je waarschijnlijk al iets zekerder van je zaak.

Een tweede leven

Check als je een refurbished toestel koopt ook goed welke prijs er wordt gevraagd. Vind je het heel belangrijk om een product een tweede leven te geven, dan zal je het niet zo erg vinden, maar soms klimmen refurbished-prijzen erg hoog, omdat ze gebaseerd zijn op de originele adviesprijs van een toestel. Soms kun je het toestel nieuw zelfs goedkoper verkrijgen. Het komt niet aan de lopende band voor, maar het zegt wel dat je goed online moet zoeken wat je nou voor een vraagprijs voor zo’n toestel mag verwachten.

Houd er daarbij ook rekening mee dat het refurbished-bedrijf niet kan zorgen dat het toestel langer ondersteund wordt. Koop je dus nu voor een lekker laag bedrag een iPhone X, dan weet je dat je nog maar een paar jaar op ondersteuning vanuit Apple kunt rekenen, dan wanneer je een iPhone 14 kiest. Soms is het dan toch beter om te kijken naar de duurdere optie, omdat je daar meer jaren plezier van hebt.

Gradaties in telefoons

Check de gradaties ook goed. Sommige aanbieders van refurbished toestellen maken het verschil tussen toestellen die best wel beschadigd zijn, die medium beschadigd zijn en die eruitzien als nieuw. Op die manier heb je iets meer controle over wat je uiteindelijk thuis ontvangt, al betaal je uiteraard voor een beschadigde telefoon wel wat minder dan voor een toestel dat eruitziet alsof hij nieuw uit de verpakking komt. Deze gradaties zijn altijd wel op basis van het uiterlijk van het toestel, dus niet hoe het verder functioneert. Bij Swappie functioneert de binnenkant van de telefoon altijd goed, het is echt alleen de buitenkant waar die gradaties over gaan.

Jij koopt een ‘nieuwe’ refurbished telefoon, maar wat doe je met je oude toestel? Refurbished-bedrijven zijn natuurlijk vaak op zoek naar toestellen om van de refurbished-behandeling te voorzien. Zo kun je je oude iPhone verkopen om meteen wat budget te hebben voor de aanschaf van je nieuwe toestel. Maak je je zorgen over je privacy, omdat je nog allemaal gegevens op je oude toestel hebt? Je kunt die -als je een goede back-up hebt gemaakt- zelf terugzetten naar fabrieksinstellingen, zodat alle gegevens die bij jou horen er niet meer op terug te vinden zijn. Maar ook bieden veel refurbished-aanbieders een privacygarantie op ingezonden toestellen.

Een telefoon verkopen om het te laten refurbishen betekent dat je hem even naar het bedrijf moet sturen dat er vervolgens een schattingsprijs voor maakt. Ben je het daar totaal niet mee eens, dan wordt het toestel vaak gratis weer naar je teruggestuurd. Bij Swappie kun je bijvoorbeeld online vast kijken wat je ongeveer mag verwachten qua verkoopwaarde van je toestel: een iPhone 13 met 256GB opslag kan, ook als hij hier en daar een klein krasje heeft, al 300 euro opleveren.

iPhone verkopen

Dat is toch een lekkere ‘korting’ op een ander toestel en bovendien draag je nu bij aan een circulaire economie: je toestel ligt niet te verstoffen in een la, maar krijgt zelfs een tweede leven. Vaak wordt er wel vooral om iPhones gevraagd in de wereld van reburbished-toestellen, dus met een Android wordt dat verkopen wel iets moeilijker. Maar goed, het mogelijk verkopen van je telefoon is wel een extra reden om er voorzichtig mee te zijn: op die manier kun je er zelfs in de laatste fase van zijn leven met jou nog veel plezier uithalen in de vorm van een lekker bedrag om een avondje mee te gaan stappen, of om dikke ‘korting’ te hebben op een ander refurbished-toestel.