Amazon start verkoop refurbished producten in Nederland

Vanaf nu kun je voor ‘refurbished’ gadgets ook terecht bij Amazon. De webwinkel heeft deze week Amazon Renewed gelanceerd. Daar kun je zo goed als nieuwe, gecontroleerde en opgepoetste, smartphones, tablets, laptops en desktopcomputers kopen. En allemaal met een prijskaartje dat een stuk vriendelijker is dan de gemiddelde nieuwprijzen van de betreffende producten.

Gadget prijzen rijzen de pan uit

De nieuwprijzen van sommige gadgets rijzen al jaren, en steeds verder, de pan uit. Voor de producten waar een Apple-logo op prijkt is dat natuurlijk al lang geen nieuws meer. Een nieuwe MacBook Pro met een prijskaartje van 5.000 euro is geen uitzondering meer, en ook de high-end iPhones kosten vaak al meer dan 1500 euro. Maar, exorbitante gadget-prijzen zijn zeker niet meer exclusief voorbehouden aan Apple. Samsung smartphones van 1500 euro, en meer, liggen ook al een paar jaar in de schappen. Een ontwikkeling die de markt voor tweedehands gadgets een boost gegeven heeft.

Net zoals bij veel tweedehands producten loop je als koper natuurlijk wel een zeker risico wanneer je een gebruikte iPhone, tablet of computer op Marktplaats of eBay koopt. Particuliere verkopers geven zelden (lees: nooit) garantie en de meeste (lees: vrijwel alle) aanbieders claimen altijd dat hun product ‘zo goed als nieuw’ is. Dan is 500 euro voor een iPhone die twee of drie jaar oud is, of 1000 euro voor een tweedehands high-end laptop voor veel kopers toch echt te veel geld om dat risico te willen lopen. Refurbished is dan een serieus alternatief. Aanbieders van dergelijke producten doen het daarom over het algemeen ook goed. Een trein waar nu Amazon dus ook op gesprongen is.