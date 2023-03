Zo kun je geld besparen op streamingdiensten

Vroeger hadden mensen alleen Netflix, maar inmiddels zijn er zoveel films en series op zoveel verschillende streamingdiensten te zien, dat menig Nederlands huishouden er meer heeft. Maar dat betekent ook dat je elke maand een paar euro tot wel 15 euro moet neertellen om daar gebruik van te kunnen blijven maken. Met deze tips houd jij je kosten voor streamingdiensten lekker laag.

Deel je account Het mag niet bij elke streamingdienst, maar er wordt natuurlijk volop aan account delen gedaan. Niet voor niets wil Netflix daar iets aan gaan doen. Zo ver is het echter nog niet, dus vooralsnog is de beste manier om van streamingdiensten te kunnen genieten om een account met anderen te delen en te vragen of zij elke maand de helft, een derde of een kwart van het abonnementsgeld naar je overmaken. Op die manier kunnen jullie allebei voor hetzelfde geld evenveel genieten van de streamingdienst. Je kunt overal eigen profielen aanmaken, dus je krijgt ook niet de slechte series van je vriend/familielid/collega in jouw aanraders. Perfect.

Plan het Je kijkt natuurlijk nooit naar alle streamingdiensten tegelijk. Misschien wil je alleen Disney+ als er een Star Wars-serie of Marvel-serie op te zien is: geen probleem, want je kunt dat vaak gewoon plannen. Dan neem je even een maandje of twee Disney+ om alles wat je tof vindt te volgen of bij te kijken en kun je daarna weer een paar maanden afscheid nemen van de streamingdienst. Sommige mensen zijn veel te loyaal en doen dat niet, maar er is niet voor niets de mogelijkheid om elke maand op te zeggen.

Maak gebruik van proefperiodes Je hebt bij veel streamingdiensten de mogelijkheid om gebruik te maken van een proefabonnement. Het is dus slim om af en toe wel eens te wisselen. Sommige streamingdiensten geven je zelfs na opzeggen later nog een keer een gratis proefperiode. Soms kun je in die proefperiode alweer alles bijkijken wat je wilde zien en dat scheelt je uiteraard heel veel geld. Plus, als je met iemand een account deelt, kun je eventueel ook aan die persoon vragen om een keer zo’n proefabonnement af te sluiten. Je kunt ook verschillende e-mailadressen gebruiken voor je proefperiode, al kijken veel streamingdiensten wel of je bankrekening en adres niet overeenkomen. Let wel, dit is niet de meest chique manier om met streamingdiensten om te gaan.

Overweeg een jaarabonnement Dit betekent dat je niet maandelijks kunt opzeggen, maar weet je dat je de streamingdienst toch echt wel het hele jaar wil gebruiken, dan kun je het beste kiezen voor een jaarabonnement. Bij veel streamingdiensten krijg je dan namelijk veel korting. Disney+ scheelt je 18 euro per jaar als je een jaarabonnement neemt. Maar, eerlijk is eerlijk, als je écht geld wil besparen, neem je een streamingdienst niet het hele jaar. Tenzij je echt heel veel kijkt, en ook alles wil kijken wanneer het uit is (bijvoorbeeld in verband met spoilers op social media). Check in het verlengde hiervan ook wanneer er een nieuwe streamingdienst start: HBO Max én SkyShowtime hebben allebei abonnementen voor de helft van de prijs (zolang je niet opzegt) aangeboden in hun eerste weken.

Check je provider Niet veel mensen weten het, maar veel internetproviders bieden abonnementen op bepaalde streamingdiensten en daar is vaak veel korting op te krijgen. Bel dus ook zeker even je provider om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vaak zijn niet alle streamingdiensten beschikbaar en moet je het misschien wel een bepaalde periode afnemen, dus check dat goed voordat je met iets akkoord gaat.