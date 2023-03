Zo kun je geld besparen als je een cadeautje moet kopen

Als je graag geld wil besparen, dan kun je een heleboel dingen laten. Je kunt niet op vakantie gaan, uit eten even links laten liggen, maar er zijn dingen die je echt als allerlaatste strohalm ziet. Natuurlijk vinden de mensen om je heen het echt niet erg als je aangeeft dat je wat krap bij kas zit en daardoor geen cadeautje voor hun verjaardag of de verjaardag van hun kind koopt. Echter is dit voor veel mensen die geld willen besparen wel een van de laatste strohalmen. Wil je dus toch wel een cadeautje kopen, dan zal je creatief moeten zijn. Soms letterlijk én figuurlijk.

Maak zelf iets Je zag hem al aankomen: je kunt zelf iets maken. Wil je bijvoorbeeld een cadeautje meenemen voor vrienden die net een kitten hebben, zoek dan online naar leuke kattenspeeltjes om zelf te maken. Of als je jubileum viert met je geliefde, pak dan een fotolijstje van jezelf en schrijf er met stift lieve dingen op: een foto van jullie twee erin en je bent klaar. Of maak een couponboekje met coupons voor een massage, voor een keer het vuilnis buiten zetten en voor een Indiaas diner. Of geef mensen die net een baby hebben gekregen een coupon voor een avondje oppassen (als jullie band erg goed is): vaak kun je wel zeggen dat je best wil oppassen, maar vinden mensen het moeilijk om te vragen, nu hebben ze een bon om in te wisselen. Mensen vinden dit soort creatieve uitspattingen vaak specialer dan wanneer je gewoon iets op Bol.com aanklikt en overhandigt. Mocht je bovendien echt heel goed zijn met je handen, dan kun je waarschijnlijk ook echt mooie dingen maken waar je vrienden blij van worden.

Ga voor tweedehands Er zit een klein taboe op tweedehands artikelen in Nederland. Niet zozeer wanneer het om jezelf gaat, maar wel wanneer het om cadeaus gaat. Nu is een volledig verknuffelde knuffel geven inderdaad niet heel fantastisch, maar je kunt op Marktplaats bijvoorbeeld ook vrij goedkope computerspellen vinden, of voor de allerkleinsten een grappige plastic speelgoedkassa. Zoek er een uit die er nog goed uitziet, maak hem grondig schoon en het kind is hartstikke blij met zijn of haar nieuwe aanwinst. In het geval van cadeaus voor volwassenen is dat soms wat moeilijker, maar dat komt omdat dat sowieso wel moeilijk is. Misschien kun je op Marktplaats een mooi karaf op de kop tikken van Marktplaats: dat is typisch zoiets waar je er geen twee van hoeft te hebben, dus waarvan er mooie exemplaren (soms zelfs nieuw in doos) op de handelssite staan. Check uiteraard wel even of je vriend(in) zelf niet al een karaf heeft.

Check de kortingsmogelijkheden Misschien heb jij een ING-bankrekening, ben je Vattenfall-klant of heb je via je werk toegang tot de Personeelsvoordeelwinkel: er zijn heel veel manieren om korting te krijgen op leuke cadeaus. In sommige gevallen moet je daar wel wat punten voor hebben gespaard, maar dat is niet altijd het geval. Kijk ook bij je werkgever: misschien biedt die wel toegang tot een soort koopjessite, wat in veel grote bedrijven wel het geval is. Daar kun je waarschijnlijk voor een prikkie een leuk cadeau scoren, dat gloednieuw is.

Shop cadeaus in de sale Misschien weet je een paar maanden van tevoren nog niet zeker wat de jarige wil hebben voor zijn verjaardag, maar er zijn natuurlijk genoeg cadeaus die sowieso wel veilig zijn. Of misschien heb je mensen om je heen die gaan trouwen of in verwachting zijn: dat weet je waarschijnlijk wel al een tijdje van tevoren. Probeer op het laatste moment in de sale nog iets de kop te tikken. Dan betaal je soms wel 70 procent minder voor artikelen die gloednieuw zijn. Die kun je maanden later natuurlijk nog prima weggeven. Pas wel op dat je niet te veel koopt: sommige mensen vergeten dat ze al iets hebben gekocht en kopen dan nog meer. Zorg dus dat je de cadeautjes apart bewaart en helder maakt wat je precies voor wie hebt bedacht.

Doe aan prijsvragen mee De kans dat je wint is heel klein, maar als je wel wat tijd hebt, maar geen geld, dan kan het de moeite waard zijn om aan prijsvragen mee te doen. Niet alleen kun je daar zelf leuke dingen mee winnen waar je normaal misschien geen geld voor opzij zou durven of kunnen zetten, je kunt er ook soms cadeautjes voor anderen mee winnen, zoals een mooi boek of speelgoed. Heb je uiteindelijk iets gewonnen waar je zelf echt niks mee kunt, ook niet als cadeautje, dan verkoop je het gewoon op Marktplaats en koop je van je opbrengsten wel een cadeautje. Misschien zelfs ook wel via Marktplaats.