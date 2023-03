​Zo kun je geld besparen als je een baby krijgt

Baby op komst? Dan breekt er een spannende tijd voor je aan. Een mens grootbrengen komt met voldoende uitdagingen: daar kun je geen financiële zorgen bij gebruiken. Er zijn zaken voor de baby die wat duurder zijn: daar ontkom je bijna niet aan, maar er zijn gelukkig ook heel veel dingen om juist flink op te besparen.

Koop je babyspullen op Marktplaats Misschien geen knuffels of matrasjes, maar je kunt verder heel veel babyspullen kopen op Marktplaats. Waar je bij de meeste spullen in huis denkt: die ga ik nog wel gebruiken, weet je nu eenmaal dat wanneer de baby eenmaal groter is en je niet nog meer baby’s wil, je afscheid kunt nemen van de babyspullen. Ledikantjes, maxi cosi's, kinderwagens, commodes, maar ook speelgoed, mobiles en eventueel kleertjes kun je prima op Marktplaats kopen. Het mooie is: als je baby uit de luiers is en je niet meer baby’s wil, dan verkoop je alles ook weer op Marktplaats.

Trap niet overal in Het wordt vaak gezegd: de beste doelgroep om een product voor te maken, dat zijn moeders, want die kopen alles. Juist als je je eerste kind verwacht, dan is er veel onzekerheid. Wat is goed, wat heb je echt nodig? Het is makkelijk om in je onzekerheid maar allerlei attributen te gaan kopen die je achteraf helemaal niet nodig hebt. Het beste advies is dan ook om bij vrienden en kennissen die al kinderen hebben te vragen welke vijf producten ze echt niet konden missen in de periode dat ze net ouders werden. Je zal merken dat veel mensen echt de basics noemen, en niet al die troepjes eromheen waar babywinkels vol mee liggen. Je hoeft ook echt niet meteen een Volvo stationwagen te kopen: check even goed of je kinderwagen opgevouwen in je auto past (spoiler: waarschijnlijk wel) en je zal merken dat je nog jaren voort kunt met je huidige bolide.

Zorg voor je eigen eten Babyformula en babyhapjes zijn zeker goede hulpmiddelen, maar als je baby langer aan de borst is, dan scheelt dat kosten. Natuurlijk alleen als de moeder zich er oke bij voelt. Daarnaast zijn babyhapjes echt niet altijd de beste optie voor je kind. Vaak zit er vrij veel suiker in. Je kunt baby’s al vanaf zes maanden gewoon mee laten eten met het avondeten, want ze kunnen dan prima aardappelen en groenten eten, zolang er tenminste geen zout inzit. Dat scheelt je geld en wandelingen naar de glasbak.

Bereid je kraamvisite voor Je kent het zelf ook wel: ga je op kraamvisite, dan kies je toch snel weer voor een setje van een rompertje met sokjes en eventueel een knuffel. Maar, je weet ook dat je daarmee waarschijnlijk niet de enige bent. Hoewel het misschien wat vreemd overkomt om als aanstaande ouders je gasten instructies te geven over cadeaus, zullen je gasten het waarschijnlijk wel fijn vinden dat er wat sturing is. Er hoeft niet een hele registry te worden geopend bij een winkel met allerlei dure dingen, maar als jij eigenlijk al heel veel dingen op de kop hebt getikt op Marktplaats, dan kun je maar beter aangeven wat je wél graag wil hebben. En ja, het is een beetje lame, maar luiers zijn één van de beste cadeaus om te vragen als kraamcadeau. Die kosten wel 40 euro per maand en je moet er jaren gebruik van maken. Je gasten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een luiertaart, dat ziet er wat leuker uit dan gewoon een pak huismerk Kruidvatluiers.

Leen spullen van anderen Er zijn mensen die toch misschien nog wel een tweede of derde kind willen, maar niet direct. Die mensen houden hun babyspullen aan, maar hebben ze waarschijnlijk niet direct nodig. Vraag gewoon eens of je het mag lenen. Dat is veel goedkoper dan het aanschaffen (of dat nu voor nieuw of tweedehands geldt). Bovendien zijn die mensen waarschijnlijk blij dat ze even niet die grote box in hun opslag hebben staan en waarschijnlijk vinden ze het fijn om je zo te kunnen helpen. ‘It takes a village to raise a child’, dus gewoon gebruik van maken.