Zo kun je geld besparen op gamen

Deze heb je kunnen zien aankomen, maar dat is omdat Marktplaats verreweg de beste manier is om op games te besparen. Of het nu gaat om een game kopen voor je kind, of misschien zelfs een hele console: op Marktplaats scoor je vaak betere deals dan je in de winkel kunt vinden en het is ook wat duurzamer, zeker als je het dichtbij huis haalt. Je koopt iets tweedehands en geeft een artikel een tweede leven, ideaal. Plus, het voordeel aan iets op Marktplaats kopen is dat het om een fysieke versie gaat, die je gewoon weer doorverkoopt als je er zelf klaar mee bent. Het is een goede plek om te zoeken naar consoles, games, maar bijvoorbeeld ook een mooie statuette voor je gameroom.

Check inruilacties

Komt er een nieuwe console uit, maar heb je er geen geld voor? Check dan even wat je zelf nog hebt en of er misschien een interessante inruilactie is bij een gamewinkel. Op die manier kun je soms honderden euro’s ‘korting’ krijgen door je oude console in te ruilen. Check wel eerst even wat je console doet op Marktplaats, want als je hem daar voor meer geld kunt verkopen, dan kun je beter die weg kiezen. Misschien wil je graag vasthouden aan je PlayStation 4 terwijl je een PlayStation 5 koopt, maar eerlijk is eerlijk, veel mensen spelen vervolgens eigenlijk alleen nog maar op hun nieuwe console en dan is die oude console alleen maar een stofhappende sta-in-de-weg geworden.

Steam Sales

Ben je een pc-gamer of heb je een Steam Deck? Dan is de beste manier om te besparen op games waarschijnlijk om lekker te shoppen in een Steam Sale. Hierbij kun je games soms met wel 70 procent korting kopen, waardoor je voor een AAA-game ineens een stuk minder geld kwijt bent. Je hebt dan ineens drie of vier games voor de prijs van één. En dit zijn vaak geen kleine indiegames: maar game-ervaringen waar je 50 tot 100 uur in kunt steken. Het fijne aan Steam Sales is dat ze bovendien erg regelmatig terugkomen, waardoor je niet bij één Sale helemaal blut hoeft te gaan. Je kunt weer een paar maanden sparen en dan is de nieuwe sale alweer (ongeveer elk seizoen).