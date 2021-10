​Belgen krijgen hun telefoonrekening vergoed door te gamen

Als je zoveel uren per dag of week aan gamen besteedt, dan zou het toch tof zijn als daar ook iets tegenover stond? Natuurlijk is gamen heel entertaining, maar wat als je er ook geld mee kon verdienen? We doelen ditmaal niet op een carrière als Twitch-streamer of gamejournalist. Een Belgische provider genaamd Mobile Vikings heeft nu een actie waarmee je in een game je telefoonrekening naar 0 euro kunt gamen.



PSN of Steam

Het werkt samen met gamingbedrijf VCTRY om heel oktober uitdagingen voor gamers te bedenken waarmee ze uiteindelijk maar 0 euro hoeven te betalen voor hun telefoonrekening die maand. De telecomprovider, die valt onder de paraplu van Proximus, heeft dit nooit eerder gedaan. Je hebt wel een PSN- of Steam-account nodig om van het aanbod gebruik te kunnen maken.

Je kunt voor trophies op de PlayStation of achievements op Steam deze maand Vikingpunten verdienen. Je moet je account op Steam of PlayStation hiervoor wel koppelen aan een Mobile Vikings-account. Het is dus niet zo dat je bepaalde spellen moet spelen of een of ander flauw door een duidelijk niet-gamend marketingteam bedacht reclamespel moet doen.

Je speelt gewoon de games die je normaal zou doen, alleen verdien je nu naast je gewone trophies en achievements ook die Vikingpunten. En met één Vikingpunt verdien je 1 euro.