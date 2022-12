Bekijk nu je Steam-jaarlijstje: Year in Review 2022

Nieuwsgierig hoeveel tijd je nou werkelijk in Elden Ring hebt gestoken? Of hoeveel uur van je leven Harvestella heeft opgeslokt? De soms pijnlijke waarheid komt nu boven tafel, want Steam Year in Review 2022 is te raadplegen. Het is het jaarlijstje van gameplatform Steam.

Steam jaarlijst Het belooft een interessante lijst te worden, want sinds dit jaar spelen we Steam niet meer alleen op de PC, maar kunnen we spellen ook handheld spelen. Dit jaar verscheen namelijk Steam Deck, de gameconsole die net als Switch zowel via de televisie als onderweg kan worden gebruikt. Hierdoor zijn er nog veel meer momenten gecreëerd waarop je van Steam-games kunt genieten. Het zal ons niets verbazen als er veel mensen zijn die ineens veel hogere uitkomsten hebben. Je kunt door Steam Deck ook even een game aanzwengelen terwijl je op de bus staat te wachten, of op de televisie als iemand anders de pc nodig heeft. Het kan zelfs even in je Tesla tegenwoordig, gewoon via het dashboardscherm. Er zijn zoveel meer mogelijkheden, dat Steam waarschijnlijk ook een stuk populairder is geworden. Dat Steam ook nog steeds diepe uitverkopen houdt, helpt er ook bij. Op dit moment is bijvoorbeeld de winter-sale gaande, waardoor je games die normaal vrij prijzig zijn voor een fractie van dat bedrag kunt aanschaffen.

Year in Review In ieder geval is het een feestje dat je nu kunt bekijken hoeveel tijd je aan Steam-games hebt gespendeerd dit jaar. Een soort Spotify Wrapped, maar dan voor games. Er wordt alleen wat verder gekeken. Spotify gaat van 1 januari tot 31 oktober, maar Steam gaat van 1 januari tot 14 december, wat een aanzienlijk representatiever beeld geeft. Zeker bij games is dat belangrijk, want er komen juist in november veel games uit (vlak voor de feestdagen). Wil je liever je ‘Wrapped’ van PlayStation of Nintendo bekijken? Dat kan ook. Die van PlayStation vind je hier en die van Nintendo vind je hier. Xbox doet er niet aan. Die van Steam bekijk je hier. Veel plezier!