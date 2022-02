​Gamen voor geld: zo werken loyaltyprogramma’s zoals Buff

Geld verdienen met het spelen van games: het is maar weggelegd voor weinig mensen, maar er zijn wel veel mogelijkheden: streamen, games reviewen of games ontwikkelen. Maar je kunt ook geld verdienen aan games terwijl je speelt zoals je dat gewend bent: gewoon alleen achter je gameconsole of pc, zonder dat je jezelf hoeft te filmen. Eén van die manieren is Buff.

Gamen voor geld

Eigenlijk zou het in de blockchain zijn, maar dat heeft het inmiddels gestopt. Je kunt op Buff gewoon de games spelen die je altijd speelt, maar dan log je in op een systeem. Hoe meer uren je maakt, hoe meer je verdient. Je krijgt hiermee beloningen voor in de echte wereld, in plaats van in games. Je krijgt naarmate je gamet en trophies binnenhaalt namelijk munten. De munten die je krijgt kun je vervolgens inwisselen voor zowel in-game items als gamekaarten, denk bijvoorbeeld aan Steam-kaarten of PlayStation-kaarten.

Het voordeel is dat het niet uitmaakt hoe goed je bent: als je maar gewoon games speelt, dan verdien je die coins. Als je een hoge killstreak hebt in Call of Duty, dan verdien je punten, maar ook als je een nieuw achievement haalt in FIFA. Het voelt een beetje als een cashbacksite: als je eerst daarop inlogt en dan gaat gamen, dan krijg je daarvoor geld terug. Maar in dit geval kun je dus een giftcard krijgen voor bijvoorbeeld de Apple Store. In ieder geval belooft het platform de data te anonimiseren en geen data aan derden te verkopen.