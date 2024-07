Efteling start een virtuele rij voor zijn meest populaire attractie

Attractiepark de Efteling heeft niet, zoals Disney, een systeem waardoor je een tijd kiest en dan zo meteen kunt doorlopen bij een attractie. Maar zoiets komt er nu wel. Het is alleen voor de meest populaire ride van het park, de Droomvlucht, maar het werkt wel net even anders dan je kent van Disneyland.

Virtueel in de rij

Je kunt heerlijk een kaaspannenkoek gaan eten in het pannenkoekenrestaurant of kiezen voor een ritje in de Vogelrok terwijl je ondertussen in de rij staat voor een andere attractie. Het is mogelijk. Je kunt namelijk voor de Droomvlucht aansluiten in de virtuele wachtrij. Dat scheelt urenlang je kinderen moeten vermaken.

Je stapt in de digitale wachtrij door de Efteling-app te gebruiken. Die is ook handig om je route door het park uit te stippelen en te weten te komen wanneer bepaalde attracties opengaan en sluiten. Je kunt de Efteling-app ook gebruiken om te zien hoe lang de wachtrij bij een bepaalde attracties is en hoe die later op de dag wordt verwacht. Zo kun je je bezoek aan het attractiepark, zeker in de loeidrukke zomervakantie, iets slimmer plannen. Aan rijen ontkom je niet, maar zo kun je tenminste handiger een route uitstippelen.

Digitaal wachten voor de Droomvluchta

Je kunt niet vanuit huis al in de wachtrij gaan staan, maar wel als je fysiek dichtbij de Droomvlucht bent. Je selecteert met hoeveel mensen je in de attractie wil en zo heb je je virtuele plekje bemachtigd. Je hoeft ook niet de hele tijd te kijken of het al zover is: je krijgt een melding op je telefoon als het jouw beurt is. Je wandelt vervolgens naar de Droomvlucht toe en er is een speciale ingang die je met je gezelschap kunt gebruiken om de elfjes een bezoek te brengen zonder dat je achteraan hoeft aan te sluiten in de gewone rij.

De medewerker van de Efteling weet dat je aan de beurt bent door een QR-code te scannen die je via de app kunt laten zien. Het is momenteel nog een test, maar als het succesvol is dan zou het ook een optie kunnen zijn voor andere populaire attracties, zoals de Vliegende Hollander.

We hebben nog wel een paar tips voor je in de rij. Neem een iPad mee met tekenfilms, series of een leuke game erop. Je mag die in de rij gewoon gebruiken en de wachtrijen in het attractiepark zijn niet altijd zo vol met ervaringen dat je daar dan eventueel veel aan mist. Zeker in de hete zomer is een beetje afleiding niet weg. Neem ook een klein snackje mee, want soms sta je lang te wachten zonder dat er iets van eten in de buurt is.