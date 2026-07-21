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livescore apple

Apple Sports voegt Eredivisie toe aan gratis iPhone-app voor voetbalfans

Mobile21 jul , 13:40doorJeroen de Hooge
Apple Sports, de gratis iPhone-app voor realtime scores, statistieken en standen, breidt deze week zijn voetbaldekking flink uit. Nederlanders kunnen vanaf nu ook de Eredivisie volgen in de app - handig voor wie alles op één plek wil bijhouden nu het nieuwe seizoen eraan komt.
Naast de Eredivisie worden zes andere competities toegevoegd: de Belgische Eerste Klasse A, de Deense Superliga, de Japanse J1 League, de Poolse Ekstraklasa, de Schotse Premiership en de Zwitserse Super League.

Alles op één plek

Apple Sports laat je je favoriete teams en competities instellen, je scorebord personaliseren en wedstrijden live volgen via Live Activities op iPhone en Apple Watch. Via widgets op het beginscherm van iPhone, iPad en Mac heb je realtime scores altijd in beeld. Vanuit de app kun je ook rechtstreeks doorklikken naar Apple TV om live wedstrijden te bekijken via aangesloten streamingdiensten.
De uitbreiding komt op een goed moment: de clubs staan aan de vooravond van een nieuw seizoen en de interesse in internationaal voetbal is na een recordzomer groter dan ooit.
Apple Sports is gratis te downloaden in de App Store, exclusief voor iPhone.

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