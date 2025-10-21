Streamingdiensten duiken massaal in live sport: Apple sluit exclusieve deal met Formule 1

De strijd om kijkers verschuift van series naar sport. Waar streamingdiensten jarenlang concurreerden met exclusieve films en blockbusters, verleggen ze nu hun pijlen op live sportevenementen. Het nieuwste voorbeeld komt van Apple: het bedrijf wordt de exclusieve uitzendrechtenpartner van de Formule 1 in de Verenigde Staten. Daarmee zet Apple een grote stap richting een toekomst waarin sportwedstrijden niet langer via traditionele tv, maar via streamingplatformen worden bekeken.
Vanaf 2026 zullen alle Formule 1-races in de VS te zien zijn via Apple TV. De deal loopt vijf jaar en omvat alle onderdelen van het raceweekend: trainingen, kwalificaties, sprintraces en de Grand Prix-races zelf.
Een deel van de content – zoals trainingen en hoogtepunten – wordt gratis beschikbaar via de Apple TV-app, terwijl abonnees volledige toegang krijgen tot live-uitzendingen, statistieken en exclusieve analyses via Apple Sports.
Voor Apple is dit niet de eerste stap in live sport. Sinds 2023 bezit het bedrijf ook de wereldwijde uitzendrechten van de Major League Soccer (MLS), via de MLS Season Pass in de Apple TV-app. Die samenwerking, ter waarde van zo’n 2,5 miljard dollar, geldt als een proefproject voor Apple’s sportstrategie: wereldwijd beschikbare streams, zonder regionale beperkingen en geïntegreerd met andere Apple-diensten.
Formule 1-updates worden straks eveneens verweven met Apple News, fitnessstatistieken verschijnen in Apple Fitness+, en via Apple Music komen officiële race-afspeellijsten beschikbaar. Apple bouwt hiermee een ecosysteem waarin sport een centrale rol krijgt.
De stap van Apple past in een bredere beweging: steeds meer streamingdiensten zetten vol in op live sport. Wat ooit het domein was van traditionele omroepen, verschuift nu naar de digitale arena.
Live sport trekt miljoenen kijkers tegelijk – iets wat in de streamingwereld zeldzaam is. Bovendien is sport lastiger illegaal te streamen en creëert het een uniek communitygevoel. Voor streamingdiensten is het de ultieme manier om:
Kort gezegd: sport brengt stabiliteit én emotie, twee dingen waar streamingplatformen tot nu toe vaak naar op zoek waren.
Ook in Europa versnelt de verschuiving naar streaming.
• Viaplay heeft de Formule 1-rechten in Nederland,
• Amazon zendt Premier League-wedstrijden uit in het VK,
• en Discovery+ / Eurosport streamt de Olympische Spelen in verschillende Europese landen.
Het is slechts een kwestie van tijd voordat ook Europese kijkers F1, Champions League of de Tour de France rechtstreeks via streamingapps bekijken – zonder tussenkomst van traditionele zenders.
Voor de Nederlandse markt kan de trend grote gevolgen hebben. Viaplay heeft momenteel de Formule 1-rechten, maar kampt met financiële druk en teruglopende abonneecijfers. Als partijen als Apple, Netflix of Amazon besluiten om ook hier sportrechten te verwerven, zou dat de machtsverhoudingen in de markt volledig kunnen veranderen.
Ziggo Sport en ESPN blijven voorlopig sterke spelers dankzij bestaande deals met de Eredivisie en internationale competities, maar ook zij zullen op termijn te maken krijgen met toenemende concurrentie vanuit streamingplatformen die wereldwijd opereren.
De kans is groot dat sport in Nederland de komende jaren eenzelfde digitale transitie doormaakt als televisie en nieuws eerder deden.
De deal tussen Apple en de Formule 1 markeert een belangrijk keerpunt. Streamingdiensten willen niet langer alleen de plek zijn waar je kijkt wat je wilt, maar ook wanneer iedereen kijkt. Wie straks de sportrechten in handen heeft, bepaalt in feite het tempo van de wereldwijde aandacht. En Apple lijkt goed te begrijpen dat snelheid daarbij alles is – letterlijk én figuurlijk.