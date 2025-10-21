Streamingdiensten duiken massaal in live sport: Apple sluit exclusieve deal met Formule 1

De strijd om kijkers verschuift van series naar sport. Waar streamingdiensten jarenlang concurreerden met exclusieve films en blockbusters, verleggen ze nu hun pijlen op live sportevenementen. Het nieuwste voorbeeld komt van Apple: het bedrijf wordt de exclusieve uitzendrechtenpartner van de Formule 1 in de Verenigde Staten. Daarmee zet Apple een grote stap richting een toekomst waarin sportwedstrijden niet langer via traditionele tv, maar via streamingplatformen worden bekeken.

Apple zet in op sport

Vanaf 2026 zullen alle Formule 1-races in de VS te zien zijn via Apple TV. De deal loopt vijf jaar en omvat alle onderdelen van het raceweekend: trainingen, kwalificaties, sprintraces en de Grand Prix-races zelf.

Een deel van de content – zoals trainingen en hoogtepunten – wordt gratis beschikbaar via de Apple TV-app, terwijl abonnees volledige toegang krijgen tot live-uitzendingen, statistieken en exclusieve analyses via Apple Sports.

Voor Apple is dit niet de eerste stap in live sport. Sinds 2023 bezit het bedrijf ook de wereldwijde uitzendrechten van de Major League Soccer (MLS), via de MLS Season Pass in de Apple TV-app. Die samenwerking, ter waarde van zo’n 2,5 miljard dollar, geldt als een proefproject voor Apple’s sportstrategie: wereldwijd beschikbare streams, zonder regionale beperkingen en geïntegreerd met andere Apple-diensten.

Formule 1-updates worden straks eveneens verweven met Apple News, fitnessstatistieken verschijnen in Apple Fitness+, en via Apple Music komen officiële race-afspeellijsten beschikbaar. Apple bouwt hiermee een ecosysteem waarin sport een centrale rol krijgt.

Niet alleen Apple

De stap van Apple past in een bredere beweging: steeds meer streamingdiensten zetten vol in op live sport. Wat ooit het domein was van traditionele omroepen, verschuift nu naar de digitale arena.

Netflix

Netflix experimenteert sinds 2024 met live sportuitzendingen. De eerste grote test was de NFL-wedstrijd op Eerste Kerstdag, compleet met Beyoncé’s halftime-show — een uitzending die ruim 65 miljoen kijkers trok.

Daarnaast werkt Netflix aan een jaarlijks live-golftoernooi waarin beroemdheden uit series als Drive to Survive en Full Swing meedoen.

Volgens CEO Greg Peters onderzoekt Netflix “gerichte live-evenementen” die aansluiten bij populaire formats, zoals Formule 1 en tennisdocumentaires.

Amazon Prime Video

Amazon was een van de eerste streamers die sportrechten veiligstelde: het platform zendt al sinds 2022 de Thursday Night Football-wedstrijden van de NFL uit, met interactieve statistieken, meerdere camerahoeken en alternatieve commentaarstreams.

In Europa heeft Prime ook rechten op onder meer de Engelse Premier League, UEFA Champions League (Duitsland) en ATP/WTA-tennistoernooien.

De cijfers liegen er niet om: volgens Nielsen trok Thursday Night Football op Prime in 2024 gemiddeld 11,9 miljoen kijkers per week.

YouTube (Google)

YouTube verwierf in 2023 de felbegeerde rechten op NFL Sunday Ticket, waarmee het platform de volledige Amerikaanse footballzondagen naar streaming haalde.

Daarnaast investeert YouTube in creator-gerichte sportcontent, zoals live podcasts, fanstreams en exclusieve behind-the-scenes-shows.

De stap maakt duidelijk dat YouTube niet alleen op on-demand video mikt, maar sport gebruikt als motor voor langdurige kijkmomenten.

Disney

Disney heeft via ESPN+ al een stevige voet aan de grond met miljoenen sportabonnees. Het platform zendt o.a. NHL-wedstrijden, UFC-gevechten en college sports uit.

ESPN bereidt bovendien een zelfstandige app-versie van de zender voor, waarmee de lineaire uitzendingen rechtstreeks via streaming beschikbaar worden.

Disney-CEO Bob Iger noemde sport “de lijm die traditionele tv en streaming met elkaar verbindt”.

HBO Max

Sinds 2024 biedt HBO Max in Nederland een aparte Sport Add-on, waarmee abonnees live sport kunnen streamen via Eurosport. Daarmee krijgen kijkers toegang tot grote evenementen als de Tour de France, tennistoernooien van de Grand Slam, motorsport, snooker en de Olympische Spelen.

De uitbreiding maakt deel uit van Warner Bros. Discovery’s strategie om sport en entertainment samen te brengen binnen één platform. Zo zijn documentaires, samenvattingen en analyses direct naast de live-wedstrijden te bekijken.

De Sport Add-on kost ongeveer € 5 per maand bovenop het reguliere HBO Max-abonnement en richt zich nadrukkelijk op fans van Europese en mondiale topsport.

Overige spelers