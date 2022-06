Vanaf 2023 stream je alle MLS-wedstrijden​ via de Apple TV-app

Vanaf begin 2023 tot en met 2032 kunnen fans elke MLS-wedstrijd live bekijken via een nieuwe MLS-streamingdienst, die uitsluitend via de Apple TV-app beschikbaar is. Behalve de wedstrijden zelf komt er een nieuw wekelijks live overzichtsprogramma, zodat fans geen enkele spectaculaire goal of redding hoeven te missen. Ook komen er originele programma’s met onder meer herhalingen, hoogtepunten en analyses. In deze live en on-demand programma’s van de MLS kunnen fans achtergrondbeelden van hun geliefde spelers en clubs zien. Daarnaast komt er voor abonnees van Apple TV+ zonder extra kosten een brede selectie aan wedstrijden van de MLS en de Leagues Cup beschikbaar, inclusief enkele topwedstrijden, waarbij een beperkt aantal wedstrijden gratis is. Als bonus voor fans is toegang tot de nieuwe MLS-streamingdienst inbegrepen bij seizoensabonnementen van de MLS.

Apple en Major League Soccer (MLS) hebben bekendgemaakt dat vanaf 2023 alle voetbalwedstrijden van de MLS exclusief live via de Apple TV-app te zien zullen zijn. Niet eerder is er een dergelijke samenwerking geweest met een grote professionele sportcompetitie. Fans overal ter wereld kunnen alle wedstrijden van de MLS en de Leagues Cup en bepaalde wedstrijden van de MLS NEXT Pro en de MLS NEXT op één plek bekijken, zonder lokale black-outs in de uitzending en zonder abonnement op een traditionele betaaltelevisiebundel.

Major League Soccer



Major League Soccer is in de afgelopen 15 jaar meer dan verdubbeld tot 29 clubs en is de snelst groeiende voetbalcompetitie ter wereld. Dit momentum wordt in heel Noord-Amerika alleen maar groter in de aanloop naar het WK voetbal van 2026, dat wordt georganiseerd door de VS, Canada en Mexico. Met spelers uit 82 landen is de MLS het meest internationaal van alle sportcompetities en de supporterscommunity is een van de jongste en meest diverse van de Noord-Amerikaanse sportwereld.

Vanaf het begin wordt er bij alle wedstrijden van de MLS en de Leagues Cup commentaar gegeven in het Engels en het Spaans, en bij alle wedstrijden met Canadese teams ook in het Frans. Apple en MLS zullen ook via Apple News extra beelden van de competitie en de clubs presenteren, met de mogelijkheid om hoogtepunten direct in de News-app te bekijken.

Alle gegevens over de nieuwe dienst worden komende maanden bekendgemaakt: het moment waarop fans zich kunnen abonneren, de prijzen, details over de nieuwe MLS-programmering, een verbeterd wedstrijdschema, de mensen die de uitzendingen verzorgen, productionele uitbreidingen en voor- en nabeschouwingen, en ook alle manieren om de MLS-programma’s in het Apple ecosysteem te bekijken.

Toekomst van streamingdiensten

Sport via een streamingdienst hebben we natuurlijk al met de Formule 1 bij Viaplay. Behalve F1 zie je daar overigens ook Premier League, Bundesliga en live darts. De toevoeging van MLS op Apple TV+ zal in Nederland niet echt aanslaan omdat we hier nou eenmaal weinig oog hebben voor de Amerikaanse voetbalcompetitie. Maar het concept is natuurlijk wel top. Live sports kijken op ieder gewenst device naar keuze en dat het niet uitmaakt waar in de wereld je op dat moment bent.

Een van de redenen dat veel mensen nog hun kabel-abonnement aanhouden is voor het volgen van live sportwedstrijden. Maar als dat op den duur ook gaat verhuizen naar streamingdiensten...