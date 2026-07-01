Videoland krijgt er mogelijk een enorme hoeveelheid sportcontent bij. DPG Media, eigenaar van Videoland en RTL Nederland, heeft bekendgemaakt de Nederlandse activiteiten van Viaplay over te nemen voor 142 miljoen euro. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders, maar als dat gebeurt ontstaat een van de grootste streamingplatformen van Nederland met zowel entertainment als premium live sport.

Viaplay bezit in Nederland onder meer de uitzendrechten van de Formule 1 , Premier League, Bundesliga, PDC-darts en diverse andere sportcompetities. Videoland voegt daar zijn eigen aanbod van Nederlandse series, films, realityprogramma's en documentaires aan toe.

DPG Media wil Videoland verder laten groeien

Volgens DPG Media past de overname binnen de ambitie om Videoland verder uit te bouwen tot hét Nederlandse streamingplatform. In het persbericht noemt het bedrijf de combinatie van entertainment en live sport een logische volgende stap.

"Met de voorgenomen overname van Viaplay Nederland zetten we een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Videoland. Door premium sport toe te voegen aan ons sterke lokale entertainmentaanbod creëren we een streamingdienst die nog relevanter wordt voor een breed Nederlands publiek," zegt Sven Sauvé, CEO van RTL Nederland.

Viaplay zocht een oplossing

De deal komt niet uit de lucht vallen. Viaplay heeft al langere tijd moeite om de Nederlandse activiteiten winstgevend te maken. Vorig jaar leed de Nederlandse tak een verlies van ruim 45 miljoen euro, terwijl het moederbedrijf internationaal al langer bezig is met een reorganisatie.

Met de verkoop kan Viaplay zich meer richten op andere markten, terwijl DPG Media zijn positie op de Nederlandse streamingmarkt verder versterkt.

Ook Viaplay ziet voordelen in de samenwerking. Volgens Viaplay Group-CEO Jørgen Madsen Lindemann sluit de verkoop aan bij de internationale strategie van het bedrijf om de activiteiten efficiënter te organiseren en duurzame groei te realiseren.

Vijftig medewerkers gaan mee

Bij de overname gaan ongeveer vijftig medewerkers van Viaplay Nederland over naar DPG Media. De bestaande organisatie en expertise rondom sport blijven daarmee grotendeels behouden.

Wat betekent dit voor bestaande abonnees?

Voor bestaande klanten verandert voorlopig niets. De transactie moet eerst worden goedgekeurd door de bevoegde toezichthouders. Daarna wordt pas duidelijk hoe DPG Media de sportrechten en de streamingdiensten wil organiseren.

Belangrijke vragen die nog openstaan zijn:

Blijft Viaplay als merk bestaan?

Wordt sport geïntegreerd binnen Videoland?

Komen er nieuwe abonnementen of bundels?

Veranderen de prijzen?

Blijft Formule 1 onderdeel van hetzelfde abonnement?

DPG Media heeft daar op dit moment nog geen details over bekendgemaakt.

Voor Formule 1-fans speelt nog een extra vraag: wat gebeurt er met F1 TV Pro? Bij Viaplay was toegang tot F1 TV Pro voor veel abonnees een belangrijk onderdeel van het pakket. Of die toegang na een eventuele integratie met Videoland blijft bestaan, is nog niet duidelijk. Juist daar zullen veel bestaande Viaplay-klanten scherp op letten, zeker omdat F1 TV Pro voor hen vaak een van de belangrijkste redenen was om voor Viaplay te kiezen.

Een nieuwe fase voor de Nederlandse streamingmarkt

Mocht de overname worden goedgekeurd, dan ontstaat een opvallende nieuwe concurrent voor internationale streamingdiensten. Waar Videoland zich tot nu toe vooral richtte op Nederlandse producties en entertainment, krijgt het platform er mogelijk een compleet premium sportaanbod bij.