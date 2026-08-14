Spannende plotwendingen in The Housemaid, actie in Reacher of weg zwijmelen bij My Brilliant Career: op streamingdiensten als HBO Max, Netflix en Amazon Prime Video valt er deze week weer genoeg te genieten. Wij nemen vijf kersverse kijktips met je door.

The Housemaid (HBO Max)

De spannende thriller The Housemaid draait om Millie (gespeeld door Sidney Sweeney), die zich aanmeldt voor de rol van huishoudster van het gezin van Andrew (Brandon Sklenar) en Nina (Amanda Seyfried). Wat begint als een droombaan, ontpopt zich al snel tot een akelig kat-en-muisspel tussen Nina en Millie. Eerstgenoemde blijkt namelijk helemaal niet de brave vrouw des huizes die het op het eerste gezicht leek… of is er meer aan de hand? The Housemaid, dat nu te zien is op HBO Max, laat je geruime tijd raden wat er precies aan de hand is, maar het einde geeft des te meer voldoening.

The Brutalist (Netflix)

De unieke speelfilm The Brutalist is vanaf nu op Netflix te zien. In deze forse film (met een lengte van meer dan drieënhalf uur) volgen we het leven van architect László Tóth (zoals altijd intens gespeeld door The Pianist-acteur Adrien Brody), die uit de ellende van Europa na de Tweede Wereldoorlog vlucht naar de Verenigde Staten, waar hij met zijn unieke kijk op architectuur al snel een rijke klant (Guy Pierce) weet te strikken. De duisternis die onderdeel uitmaakt van zijn ziel blijft hem echter achtervolgen.

Reacher seizoen 4 (Amazon Prime Video)

Het actievolle Reacher, gebaseerd op de boeken van Lee Child, is alweer toegekomen aan het vierde seizoen, waarvan de eerste drie afleveringen nu op Amazon Prime zijn te zien (en op de rest moet je wekelijks wachten). De voormalige militair Jack Reacher wordt ditmaal naar Philadelphia gestuurd om een dodelijk mysterie te onderzoeken. Al snel stapelen de politieke intriges zich in rap tempo op, en moet Reacher alles op alles zetten om niet alleen de situatie te sussen, maar ook zelf zonder kleerscheuren er van af te komen.

Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes (Netflix)

In de Netflix-minidocuserie Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes wordt, zoals de naam al prijsgeeft, ingezoomd op seriemoordenaar en sekteleider Charles Manson. Er wordt gekeken naar zijn opkomst, de moorden die in 1969 volgden en de rechtszaak. Daarbij worden niet eerder uitgebrachte gevangenisopnames en archiefbeelden gebruikt, inclusief audio-opnames met Manson zelf. Dat wordt dus gruwelen achter de tv.

My Brilliant Career seizoen 1 (Netflix)

Fans van kostuumdrama’s kunnen er eens lekker voor gaan zitten dit weekend, want op Netflix is de uit zes afleveringen bestaande serie My Briljant Career te zien. Hierin zien we hoe Philippa Northeast de rol van Sybylla speelt, een voor 1900 moderne jonge vrouw die schrijver wil worden terwijl haar familie haar het liefst zien trouwen. Haar pogingen om een serieuze carrière op te bouwen beginnen echter te wankelen wanneer ze verliefd wordt. Het levert een vlotte miniserie op met de nodige humor en romantiek.