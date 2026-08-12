Een opvallende keuze in Toy Story 5 was dat we niet te zien kregen hoe Jesse en Emily een soort hereniging hadden. Het was nog wel zo'n zielig verhaal met Jesse en haar kind. In de bios hebben we het niet gezien, maar nu kun je het wel op YouTube zien. Het gaat om een vroege storyboard-animatie die nu out in the open is, en hier zie je dat Jessie de oudere Emily tegen het lijf loopt.
Waarom er bij Pixar
precies is gekozen voor de iets neutralere versie van het verhaal is onbekend, er wordt uitgelegd dat het eigenlijk al emotioneel genoeg was. En ja, misschien werd het dan iets te veel een tranentrekker, wat ook weer niet helemaal des Toy Story's is. In de onderstaande video kun je in ieder geval zien wat het had geweest en inderdaad: daarbij zouden tissues beter niet kunnen ontbreken. Je voelt zelfs op deze storyboardtekening een golf van nostalgie je lijf binnengaan: