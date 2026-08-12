Een opvallende keuze in Toy Story 5 was dat we niet te zien kregen hoe Jesse en Emily een soort hereniging hadden. Het was nog wel zo'n zielig verhaal met Jesse en haar kind. In de bios hebben we het niet gezien, maar nu kun je het wel op YouTube zien. Het gaat om een vroege storyboard-animatie die nu out in the open is, en hier zie je dat Jessie de oudere Emily tegen het lijf loopt.

Toch nog hereniging van Jessie en Emily