Een potje voetbal, nieuwe Star Wars-avonturen, duizelingwekkende science fiction of heerlijke liefdesperikelen: aan nieuwe content dit weekend geen gebrek op streamingdiensten als Apple TV, Netflix en Disney+ . Wij geven je vijf kijktips!

Ted Lasso seizoen 4 (Apple TV)

Ted Lasso is terug! In deze populaire comedyserie met een hart van goud volgen we de gelijknamige Amerikaanse footballcoach, die opeens de koffers moet pakken naar Engeland om daar voetbalclub AFC Richmond te coachen. Ondanks zijn beperkte kennis van de sport zet hij zijn altijd positieve instelling en betrokkenheid in om er het beste van te maken.

Ted Lasso groeide uit tot een monsterhit op Apple TV – de serie is zo populair, dat hoofdrolspeler Jason Sudeikis in zijn rol als Ted Lasso zelfs in de gigantische ‘half-time show’ tijdens de WK-finale mocht komen opdraven. En nu is er dan eindelijk het vierde seizoen, waarin we zien hoe Ted een compleet nieuwe uitdaging aangaat: namelijk het trainen van een vrouwenteam!

One Hundred Years of Solitude seizoen 2 (Netflix)

Het eerste seizoen van de Colombiaanse serie One Hundred Years of Solitude maakte flinke indruk. De serie is gebaseerd op het boek van Gabriel García Márquez, waarin de Buendía-familie centraal staat. We volgen de familie zeven generaties lang, vanaf het moment dat neef José en nicht Úrsula samen wegvluchten voor de wereld en hun eigen dorp stichten – dat geteisterd lijkt te worden door een vloek. Het tweede seizoen, dat nu op Netflix te zien is, toont hoe het dorp daar onder gebukt gaat, en hoe politieke intriges en verboden liefdes het allemaal nog moeilijker maken.

Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi seizoen 1 (Disney+)

De animatieserie Star Wars Visions Presents – The Ninth Jedi is op unieke wijze ontstaan. In de eerder verschenen serie Star Wars: Visions kwamen allerlei verschillende verhalen binnen het Star Wars-universum naar voren, en twee daarvan krijgen nu hun eigen serie in de vorm van The Ninth Jedi. Het tienermeisje lah Kara, afkomstig van Hy Izlan, gaat met haar crew op avontuur, op zoek naar een Jedi die een vuist kan maken tegen een gevreesde krijgsheer. De animebeelden zullen daarbij smullen zijn voor de fijnproevers! Nu te zien op Disney+

The Last House (Netflix)

Voor een spannende thriller met sciencefictionelementen zit je dit weekend goed bij Netflix. The Last House heeft namelijk een uniek concept: het gezin van Jason (Wagner Moura) en Riley (Greta Lee) kan opeens niet meer het huis uit, omdat de deuren en ramen niet meer opengaan. Wat is er aan de hand, en kan het gezin een manier vinden om toch buiten te komen terwijl hun voedselvoorraad gestaag slinkt? Het zijn dit soort ogenschijnlijk simpele concepten die van films op Netflix megahits maken – denk bijvoorbeeld maar aan Bird Box. We zijn dus benieuwd of hetzelfde lot voor The Last House in het verschiet ligt.

My Life With the Walter Boys seizoen 3 (Netflix)

Dat wordt weer zwijmelen achter de tv, want het derde seizoen van My Life With the Walter Boys valt daar nu te zien. In deze serie volgen we de vijftienjarige Jackie, die van New York naar het platteland van Colorado verhuist om bij de Walter-familie te wonen. Dat gezin bestaat maar liefst uit tien jongens. Jackie raakt verstrikt in een ingewikkelde liefdesdriehoek, met alle gevolgen van dien. In het derde seizoen zien we hoe Jackie en de Walter-familie hun leven weer op proberen te pakken na een ingrijpende crisis.