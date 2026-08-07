Als je Nightcrawler hebt gezien en geweldig vond, dan zal de film Primetime je aandacht hebben. Het gaat namelijk over iemand die televisie maakt en daarin veel te ver gaat, om maar te zorgen voor geld, populariteit en natuurlijk die kijkcijfers . In Primetime speelt Robert Pattinson Chris Hansen, die in de jaren 00's een reeks maakte op tv die To Catch A Predator heette.

Primetime

Hansen maakte de show om volwassenen op te sporen die jonge kinderen groomden, om ze vervolgens op de televisie aan de schandpaal te nagelen. Regisseur Lance Oppenheim maakt de film op basis van een artikel uit Esquire 'Tonight on Dateline this Man will Die', geschreven door Luke Dittrich. Want ja: waar is het iets doen om de mensheid te helpen en waar is het iets doen om de mensheid te vermaken?

In september reist deze film al naar het filmfestival van Venetië en uiteindelijk komt hij laater in de herst uit in de rest van de wereld.