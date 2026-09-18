Benedict Cumberbatch kennen we altijd een beetje als de ideale schoonschoon: hoewel hij zich in The Roses misschien niet per se van zijn beste kant liet zien (althans, zijn personage), speelt hij over het algemeen vaker een vriendelijk persoon dan een duister persoon. Daar maakt hij echter korte metten mee in de nieuwe trailer van Wife & Dog, de nieuwe film van Guy Ritchie.

Wife & Dog

Benedict speelt in deze film met Rosamund Pike Cosmo Jarvis, James Norton en Anthony Hopkins, dus Ritchie heeft weer een prachtige cast om zich heen verzamelt. Ditmaal vertelt hij het verhaal over een familie waarin het nogal rommelt over wie de opvolger van de 'baas' van het gezin is. En met rommelt bedoelen we dat ze geen probleem hebben om elkaar te verraden of erger nog: te vermoorden.

Guy Ritchie zit niet stil: hij heeft onder andere Mobland en The Gentlemen onder zijn hoede, maar ook heeft hij verschillende films gemaakt zoals Wrath of Man. Nu komt Wife & Dog erbij, waarin we kunnen genieten van een gewelddadig wraakverhaal. De trailer laat nog veel vaag, maar een ding is duidelijk: Cumberbatch is even geen lieverdje...

Wife & Dog is vanaf februari 2027 in de bioscoop te zien.