We zijn het zo gewend geraakt om animatiefilms te kijken die helemaal met de computer zijn gemaakt, dat je bijna zou vergeten dat er ook hardwerkende mensen zijn die stop-motion films maken. Met honderden poppen, hartstikke duur en vol liefde. Vergeten? Nou, de trailer van Wildwood is hier om je te helpen herinneren. En hoe.

Wildwood

Wildwood is gemaakt door Studio Laika, van het geweldige Paranorman en Coraline. De Amerikaanse studio gebruikt alleen computers om rijgdraden weg te werken, maar verder is alles met poppen en effecten gemaakt. Soms vraag je je echt af hoe ze dat hebben gedaan: genieten.

Dit is de officiële omschrijving van de prent: "Legers rukken op. Werelden botsen. Wanneer het babybroertje van Prue McKeel wordt meegenomen naar het geheimzinnige woud net buiten Portland, zet ze alles op alles om hem terug te halen en ontdekt ze een verborgen wereld op de rand van oorlog."

De stemmencast is ook indrukwekkend. We noemen een Amandla Stenberg, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Jemaine Clement, Tantoo Cardinal, Jacob Tremblay, Awkwafina, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Richard E. Grant, Tom Waits en Maya Erskine. Kortom, dit wil je zien, en je hoeft er niet lang meer op te wachten.

En de nieuwste en laatste trailer:

Vanaf 22 oktober is Wildwood in de bioscoop te zien.