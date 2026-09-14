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Animol

Dit is de trailer van de eerste film van Top Boy-acteur Ashley Walters

Entertainment14 sep , 18:26doorLaura Jenny
De acteur die het hoofdpersonage inn Animol speelt, ken je waarschijnlijk nog niet. Het is Tut Nyuot, een nieuw talent dat te zien was in The Long Walk. Ook Vladyslav Baliuk is erin te zien, naast de geweldige Stephen Graham (Adolescence en Boardwalk Empire). Maar misschien nog wel interessanter is de regisseur van de nieuwe film Animol: dat is Ashley Walters, bekend van Netflix-serie Top Boy.

Animol

"Achter de muren van een jeugdgevangenis wordt Troy in een meedogenloze wereld van bendes, loyaliteit en geweld geworpen. Vanaf het moment dat hij arriveert, wordt hij op de proef gesteld. Gekoppeld aan een onberekenbare celgenoot dwingt de situatie Troy om te gaan met dagelijkse bedreigingen en machtsstrijd. Een onuitgesproken band met een medegevangene biedt troost in de beklemmende omgeving, maar hun groeiende connectie verandert in een gevaarlijke kwetsbaarheid."
Het belooft een vrij rauwe film te zijn waarin je mee wordt genomen in de worstelingen van een jonge jongen in een gevangenis vol gevaar. Animol is vanaf oktober te zien op het filmfestival van Londen, maar komt hoogstwaarschijnlijk ook wel naar de bioscoop.

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