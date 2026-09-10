De nieuwe film met Tom Cruise is Digger en we hebben er al eerder over geschreven, want de acteur is onherkenbaar in de prent. Het is ook niet de 'standaard' actiefilm waarin we hem vaak zien: het is een satirische film over een rijke olietycoon die het even niet zo heel makkelijk heeft.

Digger

De film wordt gemaakt door Alejandro G. Iñárritu en het is een soort rampenfilm waarbij eigenlijk vooral één mann de ramp is. De omschrijving van de film is: "De machtigste man ter wereld begint aan een wanhopige missie om te bewijzen dat hij de redder van de mensheid is, voordat de ramp die hij heeft veroorzaakt alles verwoest." In de onderstaande, allerlaatste trailer voor de prent uitkomt zie je hoe gek het wordt.