Naughty Dog, de gamestudio achter The Last of Us, is niet meer betrokken bij de serie op HBO Max. Er komt wel een derde seizoen aan, maar dat wordt dus gemaakt zonder dat de gamestudio zijn inbreng geeft. Het laatste seizoen eindigde met een flinke cliffhanger, dus veel fans kunnen niet wachten tot het verder gaat. Maar het zou dus wel eens anders verder kunnen gaan dan wanneer Naughty Dog er wel inbreng in had gehad.

Geen Naughty Dog

Bedenker van de franchise , Neil Druckmann, heeft aangegeven dat hij zich met Naughty Dog vooral wil buiten over de nieuwe game die in de maak is: Intergalactic: The Heretic Prophet. Deze game heeft verder niets met The Last of Us te maken. Betekent dit het einde van de gamefranchise? Nee: Druckmann heeft gezegd dat hij nog niet klaar is met de gamereeks.

Maar hij, en heel Naughty Dog, hebben dus niets te zeggen gehad over de creatieve richting van het derde seizoen van de serie op HBO Max. Het is niet helemaal duidelijk of dat ook nog een andere reden heeft dan alleen die focus willen hebben op Intergalactic. Wat opvalt is dat er eigenlijk geen uitspraken over worden gedaan over de serie.

Er wordt niet gezegd dat Naughty Dog er bijvoorbeeld veel vertrouwen in heeft dat het op HBO Max wel goedkomt. En de toon van de serie is wel beduidend anders geworden in de tweede helft van het tweede seizoen...

Afgehaakt

Het zou dus zomaar kunnen dat Naughty Dog en Druckmann er eigenlijk niet achter staan, maar of dat zo is weten we waarschijnlijk pas als het nieuwe seizoen op HBO Max te zien is. Dat wordt in 2027 verwacht. Waar dat over zal gaan is nog onduidelijk, maar we kunnen wel wat bij elkaar puzzelen: Ellie heeft haar wraak duur moeten bekopen. Wel hoorden we nog een willekeurig schot in die allerlaatste scene, dus wat daar precies is gebeurd, dat kan nog alle kanten op.

Wel weten we dat seizoen 3 langer is dan seizoen 2, dat uit 7 afleveringen bestaat. Verder heeft de maker gezegd dat de relatie tussen Dina en Ellie een grote klap gaat krijgen en centraal staat in dit seizoen. Of het het laatste seizoen wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar we denken van wel.