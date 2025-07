De bedenker van The Last of Us stapt uit de HBO-serie

Neil Druckmann, de man die de populaire gamefranchise The Last of Us bedacht, werkt niet meer mee aan de serie op HBO Max. Hij werkte mee aan het eerste en het tweede seizoen van de serie, maar stopt er nu mee. Het lijkt vooralsnog geen dramatische scheiding te zijn: hij stopt ermee omdat hij tijd nodig heeft voor nieuwe games.

The Last of Us-maker vertrekt bij HBO Max

Dat hoeven niet per se nieuwe Last of Us-games te zijn: de beste man werkt bij Naughty Dog, wat ook bekend is van andere franchises, waaronder Uncharted. Hij wil zich weer meer richten op spellen. Hij schrijft: “Nu het werk aan seizoen 2 is afgerond en voordat er serieus werk aan seizoen 3 wordt begonnen, is dit het moment om mijn volledige aandacht te richten op Naughty Dog en zijn toekomstige projecten, waaronder het schrijven en regisseren van onze spannende volgende game, Intergalactic: The Heretic Prophet, naast mijn verantwoordelijkheden als studiohoofd en creatief directeur.”

Hij laat dus heel specifiek weten aan welke game hij werkt: waarschijnlijk om te zorgen dat er niet allerlei geruchten komen over een volgende Last of Us. Hij is al die tijd studiohoofd geweest bij Naughty Dog, dus heel vreemd is het niet, maar het is wel jammer dat we de co-showrunner van de serie kwijt zijn. Toch stopt hij juist bewust voordat het derde seizoen wordt ontwikkeld, al staat hij daar ook weer niet helemaal los van: hij bedacht de tweede game en het derde seizoen van The Last of Us gaat om de rest van het tweede spel.