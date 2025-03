Is het klaar met de games van The Last of Us?

Was The Last of Us Part II dan toch de allerlaatste game in de reeks? Helaas lijkt het daar steeds meer op. Niet alleen is het al een heel lange tijd vrij stil rondom de games van Naughty Dog, maar bedenker Neil Druckmann heeft nu ook gezegd dat je er beter niet meer op kunt rekenen.

The Last of Us Part III

We dachten eerst even dat het ging over een derde seizoen van de serie van het spel, want sinds een paar jaar is The Last of Us wel heel erg aanwezig op HBO Max, sinds het zijn eigen serie heeft. Echter, Neil Druckmann blijkt het toch echt over de games te hebben. Op 19 juni 2020 verschijn The Last of Us Part II en hoewel er daarna nog wel een rerelease was van The Last of Us Part I op PlayStation 5 en PC, naast een remaster van deel 2 in 2024 op PlayStation 5, zien we verder weinig van een potentieel nieuw deel.

Vaak wordt er in een vroeg stadium wel concept-art gedeeld, of lekt er iets uit over dat er wel degelijk aan wordt gewerkt. Dat is bij Part III nog niet het geval, hoewel er nog genoeg te vertellen valt in dit zeer geliefde universum. Neil Druckmann, de maker, zegt dat je daar ook niet meer op hoeft te gaan wachten. In een interview met Variety geeft hij te kennen: “Ik denk dat het enige wat ik zou zeggen is dat je er niet op moet rekenen dat er meer van Last of Us komt. Dit zou het einde kunnen zijn.”