The Last of Us Part II Remastered voor de Playstation 5

De hele The Last of Us-reeks voor de Playstation was natuurlijk al erg populair en heeft een flinke berg awards in de wacht gesleept. Daar heeft het succes van de gelijknamige HBO-serie nog een schepje bovenop gedaan. The Last of Us is hiermee populairder dan ooit tevoren. Van het eerste deel werd vorig jaar al een geremasterde versie voor de Playstation 5 uitgebracht.

Het uitbrengen van The Last of Us Part II Remastered is was dan ook logische vervolgstap. Hierbij blijft het natuurlijk jammer dat The Last of US Online er niet gaat komen. Maar zijn er ook nog volop geruchten over The Last of US Part III.

Mocht je nieuw zijn in het The Last of Us-universum: over de verhaallijn uit dit deel zullen we in dit artikel niet veel benoemen. Maar wil je de game echt nog helemaal spoiler free gaan spelen, stop dan hier met lezen ;)

The Last of Us Part II Remastered

Het tweede deel werd uitgebracht in 2020. Hoewel sommige fans niet echt onder de indruk waren van het verhaal, zagen velen het toch echt als een waardevolle toevoeging aan wat wordt beschouwd als een van de beste games ooit gemaakt. En die is nu dus beschikbaar in een geremasterde versie.

Door een reeks technische verbeteringen is dit nu de ultieme manier om het veelgeprezen verhaal van Ellie en Abby te spelen. Deze aangepaste versie is speciaal ontwikkeld voor de PS5-console, met onder andere verbeteringen aan de PS4-game die eerder niet mogelijk waren, waaronder:

• Grafische verbeteringen die de prachtige maar soms levensgevaarlijke wereld tot leven brengen.

• Visuele prestaties in 4K in Resolutiemodus.

• Verbeterde laadtijden waardoor je meteen in actie kunt komen.

• Volledige integratie van de DualSense draadloze controller.