​Naughty Dog-ontwikkelaars 'vieren' annuleren The Last of Us-game

“Een hoogtepunt van mijn carrière!” Zo noemt een van de ontwikkelaars van The Last of Us Online de ontwikkeling van de game. Ietwat vreemd om te zeggen, want deze multiplayervariant van de immens populaire gamefranchise is geannuleerd. Dat terwijl de game al in een vrij vergevorderd stadium was.

I worked on this from the time I was hired in Feb 2022 until yesterday, it's absolutely been the highlight of my career, and will always be a very special project for me. So it goes. A sad day, but very bright horizons ahead for sure. https://t.co/WftyptMRC9

Naughty Dog

Naughty Dog annuleerde de game vorige week. “Het multiplayerteam is al in pre-productie met deze game sinds we aan The Last of Us Part II werkten - om een ervaring te creëren die volgens ons uniek was en een enorm potentieel had. Terwijl het multiplayerteam hun concept voor The Last of Us Online verder uitwerkte, kristalliseerde hun visie, werd de gameplay verfijnder en bevredigender en waren we enthousiast over de richting die we opgingen.” Heel positief, maar die richting bleek wel erg grotesk.

“Toen de productie op volle toeren begon te draaien, werd de enorme reikwijdte van onze ambitie duidelijk. Om The Last of Us Online uit te brengen en te ondersteunen, zouden we al onze studiomiddelen moeten inzetten om de content na de lancering nog jarenlang te ondersteunen, wat de ontwikkeling van toekomstige singleplayer-games ernstig zou beïnvloeden.”