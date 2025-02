The Last of Us seizoen 2 verschijnt op 14 april: check de teasers

HBO Max gunt ons deze avond een nieuwe teaser van The Last of Us seizoen 2, plus de releasedatum. We wisten al dat het in april zou zijn, maar nu weten we dat het specifiek 14 april is. De serie is een aflevering per week te zien op streamingdienst HBO Max.

The Last of Us seizoen 2

De teaser komt niet in de vorm van een video, zoals we gewend zijn van teasers. HBO Max heeft gekozen voor twee grote posters, die duidelijk een heel ander gevoel overbrengen dan de wat meer strijdbare marketingbeelden van het eerste seizoen. In dat eerste seizoen moesten niet-gamers nog echt kennismaken met Ellie en Joel, maar inmiddels zijn ook zij volledig ingepakt door dit bijzondere verhaal over overlevenden in een wereld vol gevaarlijke cordyceps. Cordyceps zijn schimmels, maar in mensen manifesteren die zich op een nogal akelige wijze, zo leerden we in de games en in het eerste seizoen. Of zijn het niet de cordyceps, maar juist de overlevenden die Joel en Ellie voornamelijk moeten vrezen?